Tối 13/10, U23 Việt Nam có trận giao hữu "lượt về" với U23 Qatar trong chuyến tập huấn tại UAE chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. Nhằm thử nghiệm nhân sự, HLV Đinh Hồng Vinh sử dụng đội hình mới hoàn toàn so với trận thua 0-1 hôm 9/10.

Những cái tên còn khá lạ lẫm như Nguyễn Tân, Nam Hải, Tuấn Phong, Thành Trung... được trao cơ hội thể hiện. Tất cả đều cố gắng ghi điểm nhằm có được suất chính thức ở U23 tại các giải đấu sắp tới.

Tuy nhiên, do xáo trộn lực lượng và không có được sức mạnh tốt nhất khi 8 cầu thủ được đôn lên tuyển Việt Nam đấu với Nepal, U23 Việt Nam gặp không ít khó khăn trong việc vận hành lối chơi, phải nhận 2 bàn thua ở hiệp 1.

U23 Việt Nam có chuyến tập huấn bổ ích. Ảnh: VFF

Trước khi 45 phút đầu tiên khép lại, Văn Thuận là người rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh.

Hiệp 2, các trụ cột như Văn Trường, Lý Đức, Quốc Việt, Viktor Lê... được tung vào sân, giúp U23 Việt Nam chơi khởi sắc. Giành lại thế trận, nhà vô địch Đông Nam Á có bàn gỡ hòa 2-2 do công của Quốc Việt.

Dù vậy, ở phút 78, lưới của U23 Việt Nam lại rung lên sau pha dứt điểm chuẩn xác của cầu thủ U23 Qatar. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-2 nghiêng về đội bóng Tây Á.

Như vậy, U23 Việt Nam thua cả hai trận trước U23 Qatar (0-1, 2-3), nhưng màn thể hiện của Văn Trường và các đồng đội mang tới nhiều tín hiệu tích cực. Sau đợt tập huấn này, các cầu thủ trẻ trở lại CLB chuẩn bị cho vòng 7 LPBank V-League 2025/26, và sẽ hội quân trở lại vào tháng 11 để hướng tới SEA Games 33 với mục tiêu giành HCV.