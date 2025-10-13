Ở trận lượt đi, dù thua U23 Qatar 0-1 nhưng U23 Việt Nam có màn thể hiện tích cực. HLV Đinh Hồng Vinh thay đổi nhiều vị trí để thử nghiệm, nhưng U23 Việt Nam vẫn giữ được lối chơi chủ động.

Trong phần lớn thời gian hiệp một, U23 Việt Nam kiểm soát thế trận tốt hơn, trong khi U23 Qatar gặp khó trong việc triển khai bóng. Sau khi bị dẫn bàn, các cầu thủ trẻ Việt Nam thi đấu rất nỗ lực, đáng tiếc là bỏ lỡ không ít cơ hội.

U23 Việt Nam rút ra nhiều bài học sau trận thua U23 Qatar. Ảnh: VFF

Sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cùng các học trò rút ra nhiều bài học. Dù chưa hài lòng về mặt kết quả, nhưng màn trình diễn của U23 Việt Nam mang lại nhiều tín hiệu tích cực về sự gắn kết và tinh thần thi đấu.

Trong trận tái đấu U23 Qatar, nhiều khả năng HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục xáo trộn đội hình, sử dụng tối đa các cầu thủ để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cũng như đánh giá về màn thể hiện ở từng vị trí.

So với trận lượt đi, U23 Việt Nam có sự chủ động hơn trong lối chơi khi hiểu rõ về đối thủ. Văn Trường cùng các đồng đội không chỉ hướng tới một chiến thắng đòi nợ đối thủ, mà còn mang tới một diện mạo tích cực.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Qatar lăn bóng vào lúc 22h ngày ngày 13/10 trên sân 321Sports, UAE.