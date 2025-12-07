Ngày 7/12, các cầu thủ U22 Việt Nam tới hỏi thăm sức khỏe và động viên với người đồng nghiệp bên phía U22 Lào - đội trưởng Phetdavanh. Khuất Văn Khang cùng các đồng đội chúc Phetdavanh sớm hồi phục để trở lại sân cỏ.

"Trưa nay, trước khi đội U22 Lào rời khách sạn về nước, các cầu thủ U22 Việt Nam có động viên cầu thủ Lào bị chấn thương nặng. Mọi người cũng đồng cảm và chia sẻ, gửi một chút tình cảm đến bạn ấy để nhanh phục hồi chấn thương hơn", trung vệ Hồng Minh cho biết.

Phetdavanh đã rất xúc động bởi anh không chỉ được các cầu thủ U22 Việt Nam động viên, mà còn các đồng nghiệp tặng quà là 300 USD. Anh viết lời cảm ơn trên trang cá nhân sau hành động rất đẹp của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Trước đó, ở phút 85 trong trận U22 Malaysia vs U22 Lào, thủ quân U22 Lào là Phetdavanh có pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đối phương. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng thứ 2 với Phetdavanh. Không chỉ bị truất quyền thi đấu, đội trưởng U22 Lào còn phải rời sân bằng cáng.

Sau khi các bác sĩ kiểm tra, trung vệ sinh năm 2001 được xác định bị gãy chân phải. Anh được sơ cứu, sau đó lên xe cứu thương vào bệnh viện.

Với việc để thua 1-4 trước U22 Malaysia, U22 Lào trở thành đội bóng đầu tiên bị loại ở SEA Games 33. Ở trận ra quân, đội bóng Triệu voi thúc thủ 1-2 trước U22 Việt Nam.

