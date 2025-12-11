"Tôi cho rằng việc HLV Kim Sang Sik tuyên bố U22 Việt Nam chơi tấn công và đánh bại U22 Malaysia là hoàn toàn có cơ sở. Thứ nhất, chúng ta có tới 8 ngày nghỉ và chuẩn bị đấu pháp, trong khi U22 Malaysia có 5 ngày.

Điều quan trọng U22 Việt Nam rút ra bài học ở trận đấu gặp nhiều khó khăn với U22 Lào. Các cầu thủ đều có sự tự tin, quyết tâm cao giành chiến thắng. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẵn sàng chơi một trận đấu cống hiến", BLV Quang Huy đánh giá về trận U22 Việt Nam vs U22 Malaysia.

Phong độ của Đình Bắc sẽ giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Malaysia.

Ở trận đấu này, U22 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa là đi tiếp nhưng vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng. Theo BLV Quang Huy, để hoàn thành nhiệm vụ ngoài Đình Bắc tiếp tục phát huy khả năng săn bàn, thì những chân sút khác của U22 Việt Nam cũng phải cải thiện phong độ.

"Với tôi, Đình Bắc là mẫu cầu thủ giống như Công Vinh trước đây. Dù Bắc không phải là một người có thể hình vượt trội, nhưng lại rất khéo, bật vọt, lắt léo, tinh quái, xử lý tốt trong phạm vi hẹp. Đây là tiền đạo hiếm có của bóng đá Việt Nam, một sát thủ thực sự ở trong khu vực cấm địa.

Tuy nhiên U22 Việt Nam không thể trông chờ hết vào Đình Bắc. Những cầu thủ trên hàng công phải biết xử lý lạnh lùng hơn, chắt chiu cơ hội và tạo được áp lực về phía khung thành đối phương. Nếu làm tốt, U22 Việt Nam sẽ thắng U22 Malaysia", BLV Quang Huy khẳng định.

Dự đoán về kết quả trận đấu, BLV Quang Huy mạnh dạn nói: "U22 Việt Nam ngoài việc chơi tấn công thì cứ đá sảng khoái. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thắng U22 Malaysia 2-0".

Trận U22 Việt Nam vs U22 Malaysia diễn ra vào lúc 16h ngày 11/12 trên SVĐ Rajamangala tại Bangkok, Thái Lan.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn