Ngoài chắc

Nhìn vào đội hình hiện tại, U22 Việt Nam rõ ràng đang sở hữu một hàng phòng ngự đáng mơ ước bởi phần lớn đều đã và đang được sử dụng khá thường xuyên tại V-League trong đôi mùa giải qua.

Thậm chí 2 thủ môn Trung Kiên, Văn Việt cho tới những hậu vệ như Hiểu Minh, Nhật Minh, Anh Quân còn đang đóng vai trò quan trọng ở CLB mùa giải 2025/26.

Hàng phòng ngự U22 Việt Nam đang sở hữu những cầu thủ dày dạn như Lý Đức

Không chỉ có tiếng, con số thống kê trong các giải đấu chính thức gần đây cũng cho thấy hàng phòng ngự mà HLV Kim Sang Sik sở hữu đang thể hiện khá ấn tượng khi giữ sạch tới 5/7 trận đấu từ U23 Đông Nam Á đến vòng loại U23 châu Á.

Những gì cho thấy khiến nhiều người tin rằng hàng phọng phòng ngự là khu vực vững vàng và đáng yên tâm nhất đối với HLV Kim Sang Sik trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Nhưng bên trong vẫn cần cải thiện

Tuy nhiên, phía sau sự chắc chắn ấy vẫn tồn tại nhiều vấn đề và thực tế cho thấy, hàng phòng ngự của U22 Việt Nam chưa đạt tới độ lì lợm hay chắc chắn cần thiết và khiến người hâm mộ an tâm.

Nhiều trận đấu, dù không để thủng lưới nhưng hàng phòng ngự vẫn bộc lộ những sai số đáng lo – điển hình như trận thắng Yemen tại vòng loại U23 châu Á là ví dụ.

Tuy nhiên, vẫn chưa đảm bảo sự yên tâm cao nhất đối với HLV Kim Sang Sik

Đội bóng Tây Á phải chơi thiếu người, nhưng nhiều lần trong hiệp 2, hàng thủ U22 Việt Nam vẫn liên tục bị đặt vào tình huống nguy hiểm, và chỉ có may mắn mới không thủng lưới.

Điều đáng nói hơn là những đối thủ mà U22 Việt Nam đã gặp chưa phải quá mạnh, không hơn về thể hình hoặc kinh nghiệm thi đấu. Vì thế, khi bước ra sân chơi lớn như VCK U23 châu Á, nơi có những đội bóng hàng đầu lục địa, hệ thống phòng ngự hiện tại chắc chắn sẽ phải đối mặt với sức ép lớn hơn nhiều.

Với chất lượng nhân sự tốt, U22 Việt Nam và HLV Kim Sang Sik có lẽ không quá lo ở SEA Games, nơi các đối thủ trong khu vực đều quen thuộc. Nhưng để tiến xa hơn tại VCK U23 châu Á, HLV Kim Sang Sik cần sớm khắc phục các vấn đề trong khâu tổ chức phòng ngự – từ khả năng bọc lót, phán đoán cho đến cách kiểm soát không gian.

Rất may, trong thời gian tới, U22 Việt Nam có thêm ba trận giao hữu với các đội mạnh gồm Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc (cùng với hai thất bại trước Qatar hồi tháng 10) để chiến lược gia người Hàn Quốc hoàn thiện bức tường phòng ngự chưa thật hoàn hảo của mình.