Hàng công cực mạnh

Chưa khi nào U22 Việt Nam chuẩn bị cho một kỳ SEA Games lại sở hữu hàng công chất lượng và dày dạn kinh nghiệm như hiện tại. Trong tay HLV Kim Sang Sik là những cái tên đã khẳng định được năng lực ở V-League lẫn các cấp độ đội tuyển như Đình Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ hay Quốc Việt…

Tất cả các cầu thủ nói trên phần lớn từng có thời gian khoác áo tuyển Việt Nam hay đội U23, hoặc những đội tuyển trẻ khác và đang tích lũy được nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và bản lĩnh chinh chiến.

U22 Việt Nam đang có hàng công rất mạnh

Lực lượng vốn đã rất mạnh, tới đây sẽ còn chú ý hơn khi đón chào sự trở lại của Đinh Xuân Tiến, một trong những cầu thủ tấn công đang có phong độ cao tại V-League.

Với lực lượng ấy, rõ ràng U22 Việt Nam không thể né tránh mục tiêu vàng tại SEA Games 33. Bởi xét về tương quan, không đội nào có được dàn tấn công đồng đều và nhiều lựa chọn như Việt Nam. Vấn đề giờ đây không còn nằm ở nhân sự, mà là cách vận hành và khai thác tối đa sức mạnh ấy như thế nào mà thôi.

Chờ ông Kim 'mở khóa'

Điều khiến người hâm mộ băn khoăn là việc U22 Việt Nam từng có hàng công tương tự trong các giải đấu gần đây như U23 Đông Nam Á hay vòng loại U23 châu Á, nhưng kết quả lại không tương xứng.

U23 Việt Nam (thực chất là U22) tạo ra nhiều cơ hội, kiểm soát tốt thế trận, song lại thiếu sự sắc sảo ở khâu dứt điểm khiến nhiều trận đấu rơi vào thế bế tắc.

Chờ xem HLV Kim Sang Sik tận dụng ra sao ở SEA Games 33 sắp tới

HLV Kim Sang Sik vốn đề cao tính tổ chức và kỷ luật chiến thuật, nhưng điều U22 Việt Nam còn thiếu chính là tính đột biến – yếu tố cần thiết để phá vỡ hàng thủ kín kẽ của các đối thủ trong khu vực.

Chính vì thế, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc cần tìm ra công thức để “mở khóa” cho hàng công và giúp các học trò chơi tự tin, ngẫu hứng, chính xác hơn, thay thường xuyên bế tắc như đã thấy.

HLV Kim Sang-sik có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, và quan trọng nhất, ông có thêm giải giao hữu quốc tế cực kỳ chất lượng tại Trung Quốc vào tháng 11 để làm bài "test" cuối cùng. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để thuyền trưởng người Hàn Quốc tìm ra công thức tấn công tối ưu, nhằm giúp các học trò chơi thăng hoa tại SEA Games 33 cũng như hướng đến VCK U23 châu Á diễn ra đầu năm 2026.