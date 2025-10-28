Vàng SEA Games trong tầm tay

Dựa vào những phân tích về tương quan lực lượng, giới chuyên môn đều nhận định U22 Việt Nam đang sở hữu ưu thế vượt trội so với các đối thủ cùng bảng đấu, thậm chí là cả chủ nhà Thái Lan hay Indonesia – đội đang nắm giữ tấm HCV đại hội.

Điều này đã được chứng minh rõ ràng nhất tại giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 3, nơi U23 Việt Nam cho thấy bản lĩnh cùng phong độ ổn định để lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải đấu.

Nếu Khuất Văn Khang, Đình Bắc và các đồng đội giữ vững được phong độ, thi đấu tập trung và đặc biệt là chắt chiu tốt hơn các cơ hội ghi bàn U22 Việt Nam hoàn toàn có thể giành lấy tấm HCV SEA Games 33 một cách không quá khó khăn.

Lực lượng U22 Việt Nam tại SEA Games 33 được coi vượt trội hơn đối thủ cùng khu vực về kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu

Liệu ông Kim Sang Sik có tính xa?

Tuy nhiên, SEA Games không phải là đích đến cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang Sik, bởi không lâu sau đó, U23 Việt Nam chính thức bước vào VCK U23 châu Á với mục tiêu được đặt ra là tiến sâu hơn vòng bảng.

Về lý thuyết, từ nay cho tới cả hai giải đấu lớn nói trên, HLV Kim Sang Sik có thể sẽ cố gắng giữ một bộ khung ổn định (rất có thể giống như những gì đã áp dụng ở giải U23 Đông Nam Á lẫn vòng loại U23 châu Á trước đó).

Thế nhưng, nhìn vào bảng đấu khắc nghiệt và tầm quan trọng của VCK U23 châu Á, đòi hỏi chiến lược gia người Hàn Quốc phải có những tính toán chiến lược dài hơi hơn, trong đó là vấn đề nhân sự.

HLV Kim Sang Sik liệu có dám làm mới để hướng đến VCK U23 châu Á?

Điều đó có nghĩa, việc lắp ghép đội hình, thử nghiệm chiến thuật và những nhân tố mới không chỉ nên dừng lại ở các đợt tập huấn, tập trung hay giải giao hữu. SEA Games 33 chính là một giải đấu chính thức, hợp lý và lý tưởng để HLV Kim Sang Sik bắt tay vào công cuộc làm mới đội hình.

Bên cạnh những quân bài quan trọng bắt buộc phải giữ lại, ông Kim Sang Sik cần mạnh dạn thử nghiệm và sử dụng những cầu thủ mới để họ kịp bắt nhịp với guồng quay chiến thuật và tích lũy bản lĩnh trận mạc, nhằm có được sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á.

Với lực lượng, kinh nghiệm và bản lĩnh vượt trội tại SEA Games 33 ngoài mục tiêu là tấm HCV, HLV Kim Sang Sik có lẽ cũng cần thực hiện những thay đổi, đảm bảo sự phát triển bền vững và thành công lâu dài cho U22 Việt Nam.