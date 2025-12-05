HLV Kim Sang Sik quyết định cho U22 Việt Nam nghỉ trọn vẹn một ngày (5/12), các cầu thủ được thoải mái đi mua sắm tại Bangkok, Thái Lan.

Đây là phần thưởng rất ý nghĩa với Đình Bắc và các đồng đội khi họ trải qua khoảng 1 tháng tập luyện, thi đấu liên tục. Việc U22 Việt Nam nghỉ một buổi tập cũng không ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch chuẩn bị cho trận gặp U22 Malaysia, bởi cuộc đọ sức này phải tới ngày 11/12 mới diễn ra.

U22 Việt Nam thắng U22 Lào 2-1 trận ra quân. Ảnh: T.P

Về phần mình, HLV Kim Sang Sik và một số trợ lý trực tiếp tới sân "xem giò" U22 Malaysia trong trận gặp U22 Lào vào ngày 6/12. Sau trận đấu này, U22 Việt Nam có thêm nhiều dữ liệu quan trọng về đối thủ, qua đó chuẩn bị kỹ về đấu pháp cho trận đấu cuối vòng bảng.

Thuyền trưởng người Hàn Quốc nhấn mạnh, mục tiêu của U22 Việt Nam là phải đánh bại U22 Malaysia, và ông tin tưởng các học trò có thể làm tốt nhất trong trận đấu quyết định sắp tới.

Liên quan tới vấn đề lực lượng, hiện tại U22 Việt Nam chỉ có một trường hợp chấn thương của Xuân Bắc. Tuy nhiên các bác sĩ thông báo tiền vệ này có thể trở lại tập luyện bình thường trong 1-2 ngày tới.