Tân binh Alif Ahmad của U22 Malaysia bước vào SEA Games 33 với sự táo bạo của một cầu thủ trẻ khao khát khẳng định mình.

Ngay trước trận ra quân gặp U22 Lào (16h ngày 6/12), hậu vệ 22 tuổi gửi đi thông điệp mạnh mẽ: U22 Malaysia không e ngại bất kỳ đối thủ nào, kể cả U22 Việt Nam – ứng viên cho HCV SEA Games 2025 tại Thái Lan.

Hậu vệ Alif Ahmad. Ảnh: FAM

Alif Ahmad mô tả SEA Games không chỉ là một giải đấu, mà là cơ hội để đánh dấu sự xuất hiện của bản thân cũng như đội trẻ Malaysia trên bản đồ bóng đá khu vực.

“Chuẩn bị đã tốt. Tất cả đều hướng vào trận mở màn với Lào. Chúng tôi sẵn sàng”, Alif phát biểu.

Trong thời gian chuẩn bị cho SEA Games 2025, U22 Malaysia chỉ đá giao hữu với các CLB trong nước. Alif Ahmad khẳng định điều đó không ảnh hưởng đến sự tập trung của đội.

Alif và các đồng đội đã theo dõi trận U22 Việt Nam thắng U22 Lào 2-1 trong trận đầu tiên ở bảng A môn bóng đá nam.

“Tôi đã xem Việt Nam và Lào thi đấu. Nếu xét về chiến thuật, chúng tôi hoàn toàn có thể bắt kịp họ”, anh tuyên bố tự tin.

Alif đặt mục tiêu mà bất kỳ đội bóng nào cũng mong muốn: 3 điểm ngay trận ra quân.

“Chúng tôi không đến đây để chấp nhận một trận hòa. Mục tiêu là 3 điểm trước Lào, và chúng tôi sẽ làm mọi cách để đạt được”.

Xa hơn, U22 Malaysia đặt tham vọng giành HCV SEA Games, điều họ đã không thể làm lại từ lần đăng quang gần nhất vào năm 2011.

“Mục tiêu tối thượng là trở thành nhà vô địch”, Alif nói. “Nhưng phải đi từng bước… Lào trước, rồi mới tới những đối thủ còn lại. Đó là cách chúng tôi hướng tới đỉnh cao”.

U22 Malaysia đặt mục tiêu HCV SEA Games 33. Ảnh: FAM

Dù thời gian qua xuất hiện nhiều tranh luận về công tác chuẩn bị của Malaysia, Alif khẳng định phòng thay đồ vẫn giữ được sự đoàn kết.

“Chúng tôi sẽ dốc hết sức, từng bước, từng trận, bắt đầu từ Lào. U22 Malaysia có nhiều điểm mạnh. Những cầu thủ hiện tại đều rất tài năng, và tôi tin tưởng vào khả năng thi đấu của toàn đội”.

U22 Malaysia dự SEA Games với nòng cốt là đội hình vừa thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026, với các ngôi sao như Fergus Tierney – cầu thủ sinh tại Scotland, hay Aliff Izwan. Cả hai đều đã khoác áo ĐTQG.

Sau trận mở màn gặp U22 Lào, thầy trò HLV Nafuzi Zain sẽ đối đầu U22 Việt Nam vào ngày 11/12 tại sân Rajamangala, được xem là “chung kết bảng”.

SEA Games năm nay chỉ chọn các đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết, nên mỗi trận đấu đều có thể quyết định số phận.