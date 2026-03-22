Trước giờ lên đường đi Trung Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh rút gọn danh sách U23 Việt Nam còn 25 cầu thủ. Những cái tên bị loại là Antonio Moric, Nguyễn Lê Phát, Trương Nhạc Minh, Nguyễn Trọng Tuấn và Lê Nguyễn Văn Thọ. Trong số này, Lê Phát bị chấn thương không hội quân cùng U23 Việt Nam ngay từ đầu. Với Antonio, cầu thủ Việt kiều được "trả lại" U19 Việt Nam để tiếp tục tập luyện. 
Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận, Trần Thành Trung và Thái Bá Đạt tập trung muộn sau khi kết thúc vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26.
Các cầu thủ háo hức lên đường dự CFA Team China 2026.
Giải đấu này có sự góp mặt của 4 đội gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. 
Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/3, đối đầu U23 Thái Lan ngày 28/3 trước khi so tài với chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng ngày 31/3.
Công Phương hội quân muộn ở U23 Việt Nam.
Cầu thủ Việt kiều Thành Trung có cơ hội thể hiện ở U23 Việt Nam.
U23 Việt Nam trẻ hoá lực lượng chuẩn bị cho Asiad 2026.
HLV Đinh Hồng Vinh có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển trẻ.

Ảnh: X.P