Kỹ thuật và sự bùng nổ

Trong hành trình tại VCK U23 châu Á 2026, U23 UAE không phải đội bóng tạo ra những chiến thắng tưng bừng hay lối chơi bùng nổ, nhưng lại âm thầm bước vào vòng tứ kết bằng bản lĩnh và sự già dặn.

Trước cuộc chạm trán với U23 Việt Nam, đại diện Tây Á hiện lên hình ảnh một đối thủ không dễ bị cuốn theo nhịp trận đấu – như cách họ hòa U23 Syria mới đây.

Al-Memari là phát hiện của U23 UAE. Ảnh: AFC

Điểm đáng chú ý đầu tiên của U23 UAE nằm ở độ tuổi trung bình cao nhì giải – 21,9 tuổi, nhỉnh hơn U23 Việt Nam (21,7).

Con số tưởng như nhỏ này lại phản ánh sự khác biệt lớn về kinh nghiệm thi đấu, nhất là với các giải trẻ.

Phần lớn cầu thủ UAE đã quen với áp lực ở các giải quốc nội, thậm chí có người từng được gọi lên ĐTQG, hay Richard Akonnor là trường hợp nhập tịch gốc Ghana.

Nhờ vậy, U23 UAE chơi bóng với tâm thế chững chạc, ít hoảng loạn và đặc biệt lì lợm trong những thời điểm then chốt.

Sự ổn định ấy gắn liền với dấu ấn của HLV Marcelo Broli. Chiến lược gia người Uruguay đã làm việc với bóng đá trẻ UAE xấp xỉ 2 năm, đủ dài để ông hiểu rõ năng lực, tính cách và giới hạn của từng cầu thủ.

Broli biến U23 UAE thành đội bóng năng động, đề cao kỷ luật và tính hiệu quả. Các tuyến của UAE giữ cự ly tốt, ưu tiên sự an toàn, sẵn sàng nhường thế trận để chờ thời cơ phản công.

Đáng chú ý, họ luôn nhập cuộc nhanh dù đối thủ là ai: cả 3 bàn của đội bóng có biệt danh “Al Abyad” tại U23 châu Á 2026 đều được ghi trong hiệp 1.

U23 UAE không ngại pressing hoặc đôi khi lùi thấp hình thành khối phòng ngự tùy theo thời điểm trận đấu. Khi giành lại bóng, họ triển khai nhanh, đơn giản, hạn chế rủi ro, với những cầu thủ tốc độ.

Những gương mặt đáng chú ý

Trong lối đá của U23 UAE, cái tên nổi bật nhất là Ali Al-Memari. Đây là phát hiện lớn mà HLV Broli mang đến Saudi Arabia lần này.

Tiền vệ cánh trái 21 tuổi ghi 2/3 số bàn thắng của toàn đội, đóng vai trò mũi nhọn quan trọng nhất trên mặt trận tấn công lẫn duy trì sự cân bằng.

Al-Memari sở hữu tốc độ rất tốt, kỹ thuật gọn gàng, đặc biệt nguy hiểm trong những pha tăng tốc dọc biên trái rồi xâm nhập vòng cấm.

Akonnor phòng ngự chắc chắn bên cánh trái. Ảnh: AFC

Không chỉ dựa vào tốc độ, cầu thủ này còn gây bất ngờ ở khả năng không chiến, sẵn sàng xâm nhập cột hai hoặc bật cao dứt điểm khi UAE tổ chức bóng bổng.

Sự hỗ trợ của Akonnor rất chắc chắn ở phía sau giúp cầu thủ số 7 càng có không gian để tấn công. HLV Kim Sang Sik liên tục biến hóa đội hình U23 Việt Nam, và việc ông bí trí ai kèm Al-Memari hứa hẹn sẽ mang tính bất ngờ.

Bên cạnh Al-Memari hay Akonnor, U23 UAE còn có Junior Ndiaye – cựu tiền đạo U17 Pháp; tiền vệ trung tâm Solomon Sosu – cầu thủ nhập tịch Ghana khác. Sự kết hợp này tạo thành tập thể đồng đều.

Với U23 Việt Nam, thử thách không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở bản lĩnh và sự tỉnh táo. U23 UAE có thể không áp đảo, nhưng họ rất biết cách kéo đối thủ vào thế nóng vội bằng lối chơi nhiều va chạm.

Tính đến thời điểm này, U23 UAE nằm trong số các cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất U23 châu Á 2026 – đủ để gián đoạn lối đá của đối thủ, nhưng không nhận thẻ.

Vì thế, nếu không kiên nhẫn và tỉnh táo, các học trò của HLV Kim Sang Sik có thể rơi vào bẫy đối thủ. Broli, người dẫn U20 Uruguay vô địch thế giới 2023, rất nổi bật những “mánh khóe” như vậy.

Trên sân Al-Faisal (22h30 ngày 16/1), trận tứ kết U23 Việt Nam đấu U23 Saudi Arabia hứa hẹn là màn đấu trí nghẹt thở giữa sự biến hóa của ông Kim Sang Sik với “cáo già” Broli.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn