U23 Thái Lan bước vào lượt trận cuối vòng bảng U23 châu Á 2026 với tâm thế không còn đường lùi.

Trước đối thủ trực tiếp là U23 Trung Quốc, “Voi chiến” hiểu rằng mọi toan tính đều trở nên vô nghĩa, chiến thắng là lựa chọn duy nhất.

U23 Thái Lan chỉ có một con đường. Ảnh: FAT

Sau 2 lượt trận, U23 Thái Lan rơi vào thế cực khó khi mới chỉ giành được 1 điểm, xếp cuối bảng D. Trận hòa trước U23 Iraq mang lại chút hy vọng, nhưng thất bại trước U23 Australia đã đẩy đại diện Đông Nam Á vào tình cảnh buộc phải thắng ở lượt đấu cuối.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc đang nắm lợi thế lớn với 4 điểm và chỉ cần một kết quả hòa là đủ để hoàn thành mục tiêu. Sự chênh lệch về điểm số khiến áp lực dồn hoàn toàn lên vai các cầu thủ trẻ Thái Lan.

Khó khăn của “Voi chiến” không chỉ đến từ cục diện bảng đấu mà còn nằm ở bài toán nhân sự. U23 Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của hai trụ cột Phon-Ek Maneekorn và Thanawut Phochai do án treo giò, khiến cả hàng thủ lẫn hàng công đều bị sứt mẻ.

Việc thiếu vắng những mắt xích chủ chốt buộc HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul phải điều chỉnh chiến thuật, đồng thời đặt niềm tin vào các phương án thay thế vốn chưa có nhiều trải nghiệm ở những trận cầu đỉnh cao, đặc biệt là khi áp lực chiến thắng đè nặng.

Trong bối cảnh đó, U23 Thái Lan gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chơi tấn công.

Một thế trận thận trọng hay cầu hòa sẽ không mang lại ý nghĩa, bởi chỉ có 3 điểm trọn vẹn mới giúp họ lật ngược tình thế.

Điều này đồng nghĩa “Voi chiến” phải chấp nhận rủi ro, đẩy cao đội hình và tìm kiếm bàn thắng sớm, dù điều đó có thể mở ra khoảng trống cho đối thủ khai thác.

Thanawut bị treo giò. Ảnh: FAT

Tuy nhiên, chính hoàn cảnh ngặt nghèo ấy lại có thể trở thành động lực. Một động lực khác đến từ thành tích toàn thắng của U23 Việt Nam.

U23 Thái Lan vốn nổi tiếng với tinh thần chiến đấu và khả năng bùng nổ khi bị dồn vào chân tường. Nếu duy trì được sự kỷ luật, tốc độ và quyết tâm, họ hoàn toàn có thể tạo ra thế trận sòng phẳng trước U23 Trung Quốc.

Khi U23 Việt Nam đã sớm ghi tên mình vào tứ kết, U23 Thái Lan càng có thêm lý do để chiến đấu đến cùng.

Đánh bại trước U23 Trung Quốc không chỉ là tấm vé đi tiếp, mà còn là lời khẳng định cho bản lĩnh và vị thế của bóng đá Thái Lan sau một năm thất bại toàn diện.

Chiến thắng hoặc không gì cả, đây là mệnh lệnh với U23 Thái Lan.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn