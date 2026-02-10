AFC và Hội đồng Olympic châu Á vừa thống nhất thể thức mới cho bóng đá tại Asiad 2026 tổ chức ở Nhật Bản. Theo đó, 16 đội nam vừa tham dự VCK U23 châu Á 2026 có suất dự Á vận hội. Như vậy, ở khu vực Đông Nam Á, chỉ có Việt Nam và Thái Lan góp mặt ở Đại hội thể thao châu Á vào tháng 9 tới.

Với bóng đá nữ, 12 đội tranh tài tại VCK Asian Cup nữ 2026 (tháng 3) cũng vào thẳng Asiad 20. Ở khu vực Đông Nam Á, ngoài tuyển nữ Việt Nam còn có Philippines tham dự Á vận hội.

Đội U20 thay U23 Việt Nam dự Asiad. Ảnh: AFC

Dù U23 Việt Nam có suất dự Asiad nhưng lứa cầu thủ vừa giành HCĐ tại giải U23 châu Á 2026 không thi đấu ở Nhật Bản vào tháng 9 tới. Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ cho biết: “BCH VFF thống nhất cử đội U21 dự Asiad 2026 là vì năm 2027 lứa này đủ tuổi đá SEA Games tại Malaysia, sau đó chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2028. Hầu như các quốc gia như Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng cử đội U20 nhằm chuẩn bị cho sân chơi lớn hơn như Olympic”.

Thực tế, đây không phải là lần đầu Việt Nam cử đội trẻ tham dự sân chơi Asiad. Năm 2023, đội U20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng thay lứa đàn anh thi đấu ở sân chơi Á vận hội.

Theo ông Nguyễn Xuân Vũ, với việc cử đội U20 Việt Nam, VFF chấp nhận không đặt mục tiêu thành tích tại đấu trường Asiad để bồi dưỡng cho cầu thủ trẻ.