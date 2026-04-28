Theo báo Guardian, động thái bất ngờ trên có thể cho phép UAE, về mặt lý thuyết, sản xuất nhiều dầu mỏ và khí đốt hơn. Ngoài ra, quyết định này đã giáng một đòn nặng nề vào các nhóm xuất khẩu dầu mỏ khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran gây ra cú sốc năng lượng lớn và làm nền kinh tế toàn cầu rơi vào bất ổn.

Bộ Năng lượng UAE cho biết quyết định rút khỏi OPEC và OPEC+ “phản ánh tầm nhìn chiến lược và kinh tế dài hạn cũng như hồ sơ năng lượng đang phát triển của UAE”. Động thái diễn ra sau một đánh giá toàn diện về chính sách sản xuất cũng như năng lực hiện tại và tương lai của nước này.

OPEC, nhóm được thành lập vào năm 1960, đã thỏa thuận và đặt ra hạn ngạch sản xuất cho các nước thành viên nhằm kiểm soát giá dầu. OPEC hiện có 12 nước thành viên và UAE là một trong những thành viên lâu năm của tổ chức này, gia nhập từ năm 1967. Cuộc xung đột ở Trung Đông hiện nay đã tạo ra căng thẳng trong nội bộ nhóm.

UAE cam kết sẽ hành động có trách nhiệm sau khi rời OPEC. Nước này cho biết sẽ đưa sản lượng bổ sung ra thị trường dần dần và có chừng mực, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thị trường.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, UAE cũng giống nhiều thành viên OPEC khác ở Vùng Vịnh, đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng từ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz.

Giới quan sát nhận định việc UAE rời khỏi OPEC là một thắng lợi lớn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông cáo buộc tổ chức này "lừa đảo phần còn lại của thế giới" bằng cách thổi phồng giá dầu mỏ. Lãnh đạo Nhà Trắng đã liên kết sự hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho Vùng Vịnh với giá dầu mỏ, tuyên bố trong khi Mỹ bảo vệ các thành viên OPEC, họ lại "lợi dụng điều này bằng cách áp đặt giá dầu mỏ cao".