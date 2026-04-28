Các hãng tin Anadolu và Axios hôm nay (28/4) trích dẫn lời các quan chức Mỹ nhận định nước này đang bị cuốn vào một cuộc xung đột đóng băng, nghĩa là không có giao tranh cũng không có thỏa thuận. Trong trường hợp này, Washington sẽ phải duy trì lực lượng tại khu vực thêm nhiều tháng nữa.

Nếu điều đó xảy ra, eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa, lệnh phong tỏa các cảng Iran của Mỹ sẽ tiếp tục và cả hai bên đều sẽ chờ đợi bên kia “nhượng bộ hoặc nổ súng trước".

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa quyết định liệu có nên phát động các cuộc tấn công quân sự mới hay chờ xem các biện pháp trừng phạt tài chính nhằm gây "áp lực tối đa" của ông có buộc Iran phải ngồi vào bàn đàm phán hay không.

Một quan chức thân cận với tổng thống Mỹ cho hay khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn 6 tháng nữa diễn ra, một cuộc xung đột đóng băng là điều tồi tệ nhất đối với ông Trump về mặt chính trị và kinh tế. "Tôi sẽ mô tả ông Trump là một người đang nản lòng nhưng thực tế. Ông ấy không muốn dùng vũ lực nhưng cũng không lùi bước", quan chức ẩn danh nói.

Theo Axios, một số cố vấn cấp cao của ông Trump đang thúc giục nhà lãnh đạo này duy trì lệnh phong tỏa eo biển Hormuz và tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran trước khi xem xét việc ném bom thêm.

Hôm 27/4, Tổng thống Trump đã thảo luận với nhóm an ninh quốc gia Mỹ về đề xuất của Iran. Tehran đề nghị thương lượng về việc mở lại eo biển Hormuz nếu Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với vận tải biển của Iran.

Tuy nhiên, cho đến hiện tại vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra vì ông Trump dường như sẽ không chấp nhận đề nghị này. Lý do vì động thái có thể làm trì hoãn các cuộc đàm phán về xóa bỏ chương trình hạt nhân của Iran, "lý do chính" để ông phát động chiến dịch tấn công quốc gia Hồi giáo.