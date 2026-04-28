Theo hãng tin Ynet News, trong lễ tuyên dương 10 hoạt động xuất sắc nhất của Mossad trong năm 2025 hôm nay (28/4), ông Barnea đã trình bày chi tiết về cách cơ quan tình báo này chuyển đổi từ một đơn vị thu thập thông tin "hậu trường" thành một cánh tay tấn công tích cực trong các cuộc xung đột hiện tại của Israel.

Điểm nhấn của buổi lễ là chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" tinh vi, vốn kết hợp các đặc vụ trên mặt đất với công nghệ tiên tiến để thâm nhập các khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Iran.

Ông Barnea tiết lộ Mossad đã thu thập được thông tin tình báo chiến lược và chiến thuật từ những bí mật được bảo vệ chặt chẽ nhất của kẻ thù. Quan chức này đồng thời lưu ý các hoạt động như vậy đã duy trì ưu thế tình báo của Israel so với Iran và nhóm vũ trang Hezbollah được Tehran hậu thuẫn ở Lebanon.

Ông Barnea nhấn mạnh tới sự thay đổi cơ bản trong cách thức hoạt động của Mossad. Đó là cơ quan này không chỉ hoạt động “giữa các cuộc xung đột” mà hiện đã tham gia trực tiếp vào các chiến dịch quân sự cùng với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Theo các nguồn tin, ông Barnea đã báo với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng chỉ vài ngày sau khi chiến dịch quân sự chống Iran bắt đầu, Mossad đã có thể chiêu mộ phe đối lập ở Iran và lợi dụng họ để gây bất ổn tại quốc gia Hồi giáo này.

Kết thúc lễ tuyên dương, ông Barnea đã đưa ra lời cảnh báo thẳng thừng cho các đối thủ của Israel. Ông nhấn mạnh mặc dù công nghệ là một yếu tố nhân rộng sức mạnh nhưng sức mạnh của Mossad vẫn nằm ở lòng dũng cảm của các đặc vụ, những người làm việc trong bối cảnh hàng ngày bị đe dọa đến tính mạng.