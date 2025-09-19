Theo báo Times of Israel, trang tin Ynet ngày 18/9 dẫn lời các quan chức ẩn danh ở Vùng Vịnh tiết lộ, UAE có thể hạ cấp quan hệ ngoại giao với Israel nếu chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu thực hiện kế hoạch sáp nhập Bờ Tây.

"Mọi hình thức sáp nhập, dù ở mức độ nào đều sẽ vi phạm 'lằn ranh đỏ' của Abu Dhabi và đe dọa trực tiếp tới quan hệ song phương giữa UAE và Israel. Nếu kịch bản này xảy ra, mọi lựa chọn đều sẽ được xem xét, bao gồm cả những biện pháp nghiêm khắc nhất", nguồn tin của Ynet cho biết.

UAE cảnh báo hạ cấp quan hệ ngoại giao với Israel. Ảnh: Middle East Online

Tuy vậy, truyền thông Anh sau đó đưa tin, UAE sẽ không cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Israel, nhưng có thể triệu hồi đại sứ về nước. Trong thời gian vừa qua, quan hệ giữa Abu Dhabi và Tel Aviv đang có những dấu hiệu căng thẳng vì tình hình Dải Gaza. Gần đây nhất, UAE đã quyết định cấm các tập đoàn quân sự Israel tham gia Triển lãm Hàng không Dubai vào tháng 11.

Theo giới quan sát, UAE hiện là một trong số ít quốc gia Ảrập duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Israel và việc hạ cấp quan hệ song phương sẽ là đòn giáng mạnh vào Hiệp định Abraham, thành tựu đối ngoại nổi bật dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu. Hiệp định năm 2020 nêu rõ, Israel sẽ hoãn việc sáp nhập Bờ Tây trong 4 năm, nhưng hiện thời hạn này đã qua.

Kể từ thời điểm Hiệp định Abraham được ký kết, hiện vẫn chưa có quốc gia Ảrập nào chính thức thiết lập quan hệ với Israel, ngoài Ai Cập và Jordan vốn đã ký hiệp ước từ trước.