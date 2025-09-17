Máy bay không người lái của Houthi tấn công sân bay của Israel. Video: Al Masirah

Kênh truyền hình Al Masirah dẫn lời phát ngôn viên Houthi Yahya Saree nói: "Đội quân tên lửa của lực lượng vũ trang Yemen đã tiến hành một chiến dịch quân sự, sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Palestine-2 để tấn công một cơ sở quan trọng của Israel tại khu vực Jaffa bị chiếm đóng (Tel Aviv)".

Theo người phát ngôn này, nhóm Houthi cũng dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công sân bay Ramaon, gần thành phố Eilat ở phía nam Israel. Cả 2 vụ không kích trên diễn ra sau khi Israel tấn công cảng Hodeida của Yemen và tăng cường oanh tạc Dải Gaza.

Nhóm vũ trang ở Yemen tuyên bố sẽ tiếp tục các hành động quân sự chống lại Israel cho tới khi chiến dịch của Israel kết thúc và lệnh phong tỏa Gaza được dỡ bỏ.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước đó tuyên bố đã đánh chặn một tên lửa phóng từ Yemen. Không có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo.

Sau khi xung đột leo thang ở Dải Gaza vào năm 2023, Phong trào nổi dậy Ansar Allah, tên chính thức của nhóm Houthi, đã cảnh báo sẽ pháo kích vào lãnh thổ của Israel, đồng thời cấm các tàu thuyền liên quan đến Israel đi qua các khu vực Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb cho đến khi Tel Aviv chấm dứt hoạt động quân sự chống lại Phong trào Hồi giáo Hamas. Kể từ giữa tháng 11/2023, hàng chục tàu dân sự đã bị Houthi tấn công ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực tại Dải Gaza, Houthi đã ngừng tấn công Israel. Tuy nhiên, sau khi lệnh ngừng bắn bị phá vỡ, nhóm này tiếp tục tập kích các tàu liên quan đến Israel và các mục tiêu trên lãnh thổ Israel.