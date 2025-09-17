Trong cuộc phỏng vấn của tờ Thời báo Israel hôm 16/9, Thủ tướng Netanyahu đã nhận được câu hỏi của phóng viên về việc liệu ông hiện tại có còn coi Qatar là một quốc gia đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Tel Aviv và Hamas hay không.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 16/9. Ảnh: Thủ tướng Israel/Mạng xã hội X

Nhà lãnh đạo Israel đáp: “Nếu Qatar muốn, họ đã dễ dàng có thể triển khai thêm nhiều áp lực hơn nữa lên Hamas. Điều đó sẽ giúp chúng tôi giải cứu toàn bộ các con tin ngay trong những tháng đầu xung đột. Qatar có nhiều mối liên hệ với Hamas và hỗ trợ cho phong trào này. Qatar chứa chấp và cấp kinh phí cho Hamas… Do vậy, tôi khẳng định cuộc không kích của Israel nhằm vào các lãnh đạo Hamas ở Qatar hoàn toàn chính đáng”.

Ông Netanyahu sau đó cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã mời ông tới Nhà Trắng vào cuối tháng này. “Chuyến thăm Nhà Trắng dự kiến diễn ra vào ngày 29/9 tới, 3 ngày sau khi tôi có bài phát biểu thường niên trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ”, ông Netanyahu tiết lộ.

Theo Thời báo Israel, cuộc gặp dự kiến ở Nhà Trắng vào cuối tháng 9 sẽ là lần hội đàm thứ 4 giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel kể từ tháng Một năm nay, khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ 2.