Quân đội Israel trong ngày 17/9 đã cho rải truyền đơn tại nhiều khu vực ở thành phố Gaza để thông báo cho người dân Palestine bị mắc kẹt về một lối thoát khỏi nơi đó.

Các binh sĩ Israel tham chiến ở Dải Gaza. Ảnh: Lực lượng phòng vệ Israel/Mạng xã hội X

“Người dân Palestine có thể sử dụng con đường Salah al-Din mới được mở lại để di chuyển về phía nam, và thời gian để họ rời đi tính đến trưa thứ Sáu 19/9. Việc di chuyển phải diễn ra trên những con phố được đánh dấu màu vàng trên bản đồ… Người dân cần tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng an ninh và các biển báo giao thông”, trang tin Al Arabiya dẫn lời nguồn tin quân sự Israel cho hay.

Hiện hàng trăm nghìn dân thường Palestine còn mắc kẹt bên trong thành phố Gaza, và không ít người trong số đó không muốn di dời theo yêu cầu của quân đội Israel.

“Ngay cả khi chúng tôi muốn rời khỏi thành phố Gaza, thì liệu có bất kỳ đảm bảo nào một khi chúng tôi muốn quay trở lại? Liệu cuộc xung đột có kết thúc? Đó là lý do vì sao tôi thà chết ở quận Sabra thuộc thành phố Gaza”, anh Ahmed, một giáo viên, trả lời phỏng vấn qua điện thoại với trang Al Arabiya.

Theo các số liệu thống kê từ giới chức Dải Gaza, một số cuộc tấn công của Israel vào khu vực này riêng trong ngày 17/9 đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, trong đó có 19 trường hợp được ghi nhận ở thành phố Gaza.