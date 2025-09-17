Video: IDF

Báo Jerusalem Post dẫn lời tướng Defrin cáo buộc Phong trào Hồi giáo Hamas đã tạo ra lá chắn sống lớn nhất trong lịch sử thành phố Gaza nhằm ngăn cản người dân sơ tán khỏi đây.

Trong cuộc họp báo tối 16/9, ông Defrin cũng thông báo, hai sư đoàn 98 và 162 của IDF đã có mặt tại thành phố Gaza. Trong những ngày tới, sư đoàn 36 đóng tại ngoại ô thành phố, cũng sẽ tham gia chiến dịch.

Quân đội Israel. Ảnh: IDF

"Thành phố Gaza là thành trì của Hamas. Bên dưới các đường phố là một mạng lưới đường hầm rộng lớn, kết nối các trung tâm chỉ huy, bệ phóng tên lửa với các cơ sở lưu trữ vũ khí, tất cả đều được cố tình che giấu dưới các cơ sở hạ tầng dân sự", phát ngôn viên của IDF nói.

Ông Defrin nhấn mạnh, việc giải cứu các con tin đang bị Hamas giam giữ vẫn là ưu tiên hàng đầu trong sứ mệnh của IDF và là lý do để Israel tiếp tục chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. Vị tướng này tái khẳng định, quân đội Israel đang sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có, bao gồm cả thông tin tình báo, phối hợp với cơ quan Shin Bet để theo dõi mọi hoạt động ở Gaza.