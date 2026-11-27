Từ nguồn tài trợ hàng tỷ USD của Mỹ, kế hoạch mua hàng trăm UAV cảm tử FLM-136 LUCAS hứa hẹn mang lại năng lực tấn công tầm xa chi phí thấp đột phá cho Philippines, giúp Manila ‘thay đổi cuộc chơi’ bất đối xứng.

Nguồn gốc kỹ nghệ đảo ngược/sao chép và cấu hình khí động học của UAV cảm tử FLM-136 LUCAS

Hệ thống tấn công không người lái chi phí thấp LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System), mang định danh thương mại là FLM-136, do công ty công nghệ không người lái SpektreWorks có trụ sở tại bang Arizona (Mỹ) phát triển.

Về bản chất thiết kế, đây là sản phẩm của quá trình kỹ nghệ đảo ngược/sao chép (reverse-engineering) từ dòng máy bay không người lái cảm tử tầm xa Shahed-136 nổi tiếng của Iran, nhưng được Mỹ tiêu chuẩn hóa theo quy trình sản xuất công nghiệp hàng loạt và tích hợp hệ thống điện tử hàng không hiện đại.

Vũ khí này đã được Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đưa vào thực chiến lần đầu tại Trung Đông hồi đầu năm 2026 và nhanh chóng chứng minh hiệu quả của triết lý dùng số lượng áp đảo thay thế cho các dòng tên lửa hành trình đắt đỏ.

UAV cảm tử FLM-136 LUCAS. Ảnh: Quân đội Mỹ/army-technology.com

Về kích thước và kết cấu, UAV cảm tử FLM-136 LUCAS sở hữu thiết kế cánh tam giác liền thân đặc trưng giúp tối ưu hóa lực nâng và giảm diện tích phản xạ radar.

UAV cảm tử FLM-136 LUCAS có chiều dài tổng thể 3 mét, sải cánh 2,5 mét, chiều cao 0,45 mét với trọng lượng rỗng khoảng 31,75kg.

Khi nạp đầy 31,75kg nhiên liệu và lắp đặt đầu đạn, trọng lượng cất cánh tối đa của chiếc UAV cảm tử FLM-136 LUCAS chỉ dừng ở mức 81,5kg.

Thiết kế nhỏ gọn này cho phép kíp vận hành triển khai phóng dễ dàng từ xe tải cơ động, bệ phóng khí nén hoặc ống phóng trợ lực tên lửa (RATO) mà không cần đường băng dã chiến, thậm chí có thể khai hỏa trực tiếp từ boong các tàu chiến ven bờ.

Động lực, tầm hoạt động và kiến trúc điện tử mở

Cung cấp sức mạnh cho UAV cảm tử FLM-136 LUCAS là động cơ đốt trong sử dụng bộ chế hòa khí dung tích 215 cc dẫn động cánh quạt đẩy phía đuôi.

Cấu hình động lực đơn giản này giúp UAV cảm tử FLM-136 LUCAS đạt tốc độ hành trình tiết kiệm nhiên liệu ở mức 55 hải lý/giờ (khoảng 102 km/giờ) và có thể tăng tốc bứt phá lên tới 100 hải lý/giờ (khoảng 185 km/giờ) ở pha tiếp cận mục tiêu.

Nhờ tối ưu hóa mức tiêu thụ nhiên liệu, chiếc UAV có thời gian bay liên tục khoảng 6 giờ, trần bay trên 3.000 mét (10.000 feet) và tầm hoạt động đạt tới 350 hải lý (tương đương khoảng 650km) trong điều kiện liên lạc thông suốt, thậm chí mở rộng tới 800 km theo cấu hình tự hành định vị vệ tinh.

Các UAV cảm tử FLM-136 LUCAS tại khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ. Nguồn: Bộ phận Quan hệ Công chúng Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ - CENTCOM/twz.com

Điểm tạo nên sự khác biệt lớn nhất của UAV cảm tử FLM-136 LUCAS so với các nguyên mẫu cảm tử đời cũ nằm ở kiến trúc tải trọng mở và hệ thống liên kết dữ liệu.

Với tải trọng hữu ích tối đa 18kg, khoang mũi của UAV cho phép hoán đổi linh hoạt giữa đầu đạn nổ phá mảnh, đầu đạn xuyên giáp hoặc các gói cảm biến trinh sát điện tử, chuyển tiếp tín hiệu.

Các nhà phân tích quốc phòng quốc tế nhận định UAV cảm tử FLM-136 LUCAS có khả năng tích hợp thiết bị đầu cuối kết nối vệ tinh quân sự Starshield, cho phép phương tiện duy trì kênh điều khiển thời gian thực, nhận lệnh cập nhật tọa độ mục tiêu di động trên biển hoặc phối hợp tấn công theo bầy đàn tự động mà không phụ thuộc hoàn toàn vào trạm điều khiển mặt đất tầm ngắn.

Đáng chú ý, đơn giá xuất xưởng của mỗi chiếc UAV LUCAS chỉ rơi vào khoảng 35.000 USD, tức rẻ hơn tới 70 lần so với một quả tên lửa hành trình Tomahawk trị giá 2,5 triệu USD.

Ý nghĩa chiến thuật khi Philippines sở hữu hàng trăm chiếc UAV cảm tử FLM-136 LUCAS

Trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy gói tài trợ quân sự trị giá 2 tỷ USD cùng Đạo luật Tăng cường Khả năng Chống chịu Philippines (P.E.R.A. Act) cho phép giải ngân tới 500 triệu USD mỗi năm trong vòng 5 năm, việc Manila nhắm tới thương vụ mua vài trăm UAV cảm tử FLM-136 LUCAS mang ý nghĩa chiến lược vượt xa giá trị của một hợp đồng mua sắm thông thường.

Với đặc thù địa lý gồm hơn 7.000 hòn đảo trải dài trên mặt trận hàng hải rộng lớn, Quân đội Philippines từ lâu đối mặt với bài toán thiếu hụt nghiêm trọng năng lực hỏa lực tấn công tầm xa trong khi ngân sách quốc phòng khó kham nổi các tổ hợp tên lửa đạn đạo hay tên lửa hành trình hàng triệu USD với số lượng lớn.

Nếu biên chế hàng trăm chiếc UAV cảm tử FLM-136 LUCAS, Philippines sẽ lập tức sở hữu một mạng lưới răn đe bất đối xứng phân tán và cực kỳ khó bị vô hiệu hóa.

Mô hình thử nghiệm tỷ lệ 1/2 dài 6 feet (khoảng 1,83 mét) của máy bay không người lái (UAV) LUCAS do hệ thống RoboCraftsman của hãng Machina chế tạo trong một chuyến bay thử tại Căn cứ Không quân Edwards. Nguồn: Machina/twz.com

Với tầm bay từ 650 đến 800km xuất phát từ các tiền đồn ven biển ở Luzon hay Palawan, toàn bộ các tuyến hàng hải trọng yếu và các thực thể tranh chấp trên biển đều nằm gọn trong bán kính bao phủ của loại vũ khí này.

Thay vì phải tập trung hỏa lực tại các căn cứ cố định dễ bị tập kích phủ đầu, các phân đội nhỏ của Thủy quân Lục chiến và Lục quân Philippines có thể ngụy trang bệ phóng UAV LUCAS trong các container hoặc xe bán tải dân sự cơ động trên các đảo nhỏ.

Khi nổ ra xung đột, việc phóng đồng loạt hàng chục đến hàng trăm UAV cảm tử FLM-136 LUCAS theo chiến thuật bầy đàn sẽ tạo ra áp lực quá tải trực tiếp lên hệ thống phòng không hạm tàu của đối phương, buộc đối phương phải tiêu tốn những quả tên lửa đánh chặn trị giá hàng triệu USD để đối phó với các mục tiêu chỉ có giá vài chục nghìn USD.

Hạn chế vận hành và bài toán tích hợp thực địa

Bên cạnh ưu thế vượt trội về chi phí và số lượng, giới chuyên gia quân sự cũng chỉ ra những giới hạn kỹ thuật cố hữu của dòng UAV cảm tử FLM-136 LUCAS mà Philippines cần tính toán kỹ lưỡng.

Với đầu đạn nặng 18kg và tốc độ bay dưới 200 km/giờ, sức công phá của một chiếc UAV LUCAS đơn lẻ không đủ để đánh chìm các tàu chiến mặt nước cỡ lớn có kết cấu vỏ thép dày và hệ thống kiểm soát thiệt hại hiện đại.

Do đó, hiệu quả của loại vũ khí này phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng đánh trúng các vị trí xung yếu như đài radar mảng pha, hệ thống thông tin liên lạc, bệ phóng tên lửa trên boong tàu hoặc tấn công dồn dập theo bầy đàn nhiều chiếc cùng lúc.

Một mẫu máy bay không người lái (UAV) LUCAS tỷ lệ 1/2 dài 6 feet (khoảng 1,83 mét), được chế tạo bằng hệ thống RoboCraftsman của hãng Machina, đang được thử nghiệm tại Căn cứ Không quân Edwards, bang California. Nguồn: Machina/twz.com

Ngoài ra, tốc độ hành trình chậm và độ cao bay trung bình khiến UAV cảm tử FLM-136 LUCAS dễ bị phát hiện và đánh chặn nếu đối phương triển khai mạng lưới radar cảnh giới kết hợp pháo phòng không bắn nhanh tầm gần (CIWS) và tác chiến điện tử chế áp tín hiệu vệ tinh.

Để khai thác tối đa sức mạnh của hàng trăm chiếc UAV LUCAS trong môi trường tác chiến biển đảo khắc nghiệt, Philippines sẽ phải đầu tư đồng bộ vào mạng lưới trinh sát chỉ thị mục tiêu từ xa bằng UAV tầm cao, radar bờ biển và hệ thống chỉ huy kết nối dữ liệu với các đồng minh.

Dù vậy, sau các đợt triển khai thử nghiệm thành công của Thủy quân Lục chiến Mỹ ngay tại Philippines hồi tháng 9/2026, thương vụ này được xem là bước đi thực dụng nhất giúp Manila nhanh chóng lấp đầy khoảng trống hỏa lực tầm xa trước những biến động an ninh khu vực.

(Theo twz.com, ipdefenseforum.com, army-technology.com, globalnation.inquirer.net)