Trước thềm Triển lãm Chu Hải 2026, Trung Quốc hé lộ xe tăng VT-4B tích hợp công nghệ tối tân từ dòng xe tăng Type 100, nổi bật với hệ thống phòng vệ GL-6 và pháo 30mm chống UAV.

Trước thềm Triển lãm Hàng không - Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc (Airshow China) tại Chu Hải, Tập đoàn Công nghiệp Phương Bắc (NORINCO) vừa hé lộ nguyên mẫu xe tăng VT-4B chiến đấu chủ lực với gói nâng cấp toàn diện. Đáng chú ý, hàng loạt công nghệ cốt lõi từ dòng xe tăng thế hệ mới Type 100 tối tân của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã được chuyển giao trực tiếp lên biến thể xuất khẩu này, từ cấu trúc giáp phản ứng nổ thông minh, hệ thống phòng vệ chủ động GL-6 cho tới trạm vũ khí điều khiển từ xa 30mm chuyên trị máy bay không người lái (UAV).

Xe tăng VT-4B của Trung Quốc, tích hợp công nghệ tối tân từ siêu tăng Type 100, ‘pháo đài diệt UAV’. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Cuộc ‘cấy ghép’ công nghệ từ siêu tăng Type 100 sang nền tảng xe tăng VT-4B

Trong tác chiến thiết giáp hiện đại, sự bùng nổ của máy bay không người lái cảm tử (FPV drone) và đạn tấn công đột nóc đã bộc lộ điểm yếu chí tử trên các dòng xe tăng truyền thống.

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Để khắc phục thực trạng này, thay vì phát triển một khung gầm xuất khẩu hoàn toàn mới với chi phí đắt đỏ, công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đã chọn giải pháp thực dụng hơn: chắt lọc những thành tựu công nghệ tinh túy nhất từ chương trình xe tăng thế hệ thứ tư Type 100 để tích hợp lên khung gầm xe tăng chủ lực VT-4 (MBT-3000), tạo ra phiên bản xe tăng VT-4B.

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Về tổng thể, xe tăng VT-4B vẫn giữ lại các thông số kích thước cơ bản của dòng VT-4 với trọng lượng chiến đấu tăng nhẹ lên khoảng 53 đến 55 tấn, do bổ sung các mô-đun giáp và khí tài điện tử mới.

Xe tăng VT-4B tiếp tục sử dụng động cơ diesel tăng áp 1.200 mã lực kết hợp hộp số tự động thủy lực, đảm bảo tỷ lệ công suất trên trọng lượng duy trì ở mức cao, cho phép đạt vận tốc tối đa 70 km/h trên đường nhựa và khả năng cơ động linh hoạt trên địa hình phức tạp.

Trung Quốc nâng cấp xe tăng VT-4 xuất khẩu với pháo chuyên diệt UAV (máy bay không người lái). Ảnh chụp màn hình/defence-blog.com

Hệ thống phòng thủ đa tầng: Lá chắn GL-6 kết hợp pháo tự động 30mm chống UAV

Điểm nâng cấp mang tính cách mạng nhất trên xe tăng VT-4B nằm ở kiến trúc phòng vệ đa lớp thừa hưởng trực tiếp từ xe tăng Type 100.

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Ở lớp phòng thủ tầm xa và tầm trung, xe tăng VT-4B được trang bị tổ hợp phòng vệ chủ động tiêu diệt cứng (APS) thế hệ mới mang tên GL-6.

Hệ thống này sử dụng bốn radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) bố trí quanh tháp pháo để giám sát toàn cảnh 360 độ, kết hợp hai bệ phóng đạn đánh chặn xoay linh hoạt trên nóc xe.

Xe tăng Type 100 của Trung Quốc hiện được đánh giá là mẫu xe tăng dẫn đầu thế giới về các tính năng thiết kế tiên phong thế hệ mới. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Điểm vượt trội của GL-6 so với các thế hệ APS cũ là góc ngẩng của bệ phóng được mở rộng tối đa, cho phép đánh chặn hiệu quả không chỉ tên lửa chống tăng bay ngang mà cả các mục tiêu lao bổ nhào từ góc cao như tên lửa Javelin hay UAV tự sát.

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Bên cạnh hệ thống đánh chặn cứng GL-6, nóc tháp pháo của xe tăng VT-4B còn được tích hợp một trạm vũ khí điều khiển từ xa (RWS) trang bị pháo tự động cỡ nòng 30mm hoàn toàn mới, thay thế cho súng máy hạng nặng 12,7mm truyền thống.

Khẩu pháo 30mm này sử dụng đạn nổ lập trình theo thời gian (airburst), hoạt động đồng bộ với radar cảnh giới và hệ thống quang điện tử hồng ngoại.

Khi phát hiện đàn UAV bay ở cự ly gần, hệ thống tự động tính toán phần tử bắn và khai hỏa tạo ra các đám mây mảnh văng mật độ cao trên không trung, biến chiếc xe tăng thành một tổ hợp phòng không tầm cực ngắn di động.

Xe tăng Type 100 của Trung Quốc. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Giáp phản ứng nổ thế hệ mới và nâng cấp hỏa lực nòng trơn 125mm

Về khả năng sống sót thụ động, lớp giáp composite nguyên bản ở mặt trước thân xe và tháp pháo của xe tăng VT-4B được gia cố thêm các khối giáp phản ứng nổ (ERA) thế hệ mới phát triển từ chương trình xe tăng Type 100, tương tự chuẩn giáp FY-4 hoặc FY-5.

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Cấu trúc giáp này được tối ưu hóa để triệt tiêu luồng xuyên của đạn xuyên giáp dưới cỡ ổn định bằng cánh đuôi (APFSDS), lẫn đầu đạn lõm hai tầng (tandem HEAT), đồng thời giảm thiểu nguy cơ kích nổ dây chuyền giữa các viên giáp khi trúng đạn.

Hai bên hông thân xe cũng được bọc kín bằng các tấm giáp lồng và váy cao su gia cường composite, nhằm bảo vệ khoang động cơ và hệ thống treo.

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Về mặt hỏa lực, xe tăng VT-4B duy trì pháo chính nòng trơn 125mm nạp đạn tự động với cơ số 38 viên đạn, nhưng được nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số cùng kính ngắm ảnh nhiệt thế hệ thứ ba cho cả pháo thủ và trưởng xe.

Nhờ tích hợp thuật toán dẫn đường và cảm biến từ xe tăng Type 100, khẩu pháo này có thể bắn các dòng đạn xuyên giáp động năng thế hệ mới BTA4 có khả năng xuyên thủng hơn 700mm thép đồng nhất ở cự ly 2.000 mét, cũng như phóng tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser qua nòng với tầm bắn lên tới 5.000 mét.

Sự kết hợp giữa sức mạnh hỏa lực truyền thống và tư duy tác chiến chống UAV hiện đại giúp xe tăng VT-4B trở thành một trong những gói nâng cấp đáng chú ý nhất tại Triển lãm Chu Hải năm nay.

(Theo militarywatchmagazine.com, timesofdefence.com.tr, indiatoday.in, scmp.com, defence-blog.com)