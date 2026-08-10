Theo TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ngày 9/8 đã bác bỏ khả năng Moscow chấp nhận phương án "đóng băng" xung đột, đồng thời cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn leo thang tình hình.

"Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định chúng ta không thể 'đóng băng' xung đột nếu không loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng này. Đây chính là mục tiêu của Nga khi theo đuổi trong chiến dịch quân sự đặc biệt. An ninh tồn tại với tất cả mọi người, hoặc không tồn tại với bất kỳ ai", ông Galuzin cho biết.

Cũng theo quan chức ngoại giao Nga, chính quyền của Tổng thống Zelensky "đang mất hoàn toàn liên hệ với thực tế", thậm chí thực hiện nhiều hành động khiến các đối tác không hài lòng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. Ảnh: TASS

"Chỉ riêng các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự đã cho thấy điều đó. Trong tháng 7 và 8, lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào những cơ sở phục vụ hoạt động của Tập đoàn Đường ống Caspi (CPC), vốn chủ yếu phục vụ lợi ích kinh tế của Kazakhstan", ông Galuzin nói.

Cùng ngày 9/8, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát 2 khu định cư Vasyutinskoye và Toretskoye ở vùng Donetsk.

"Trong ngày qua, chúng ta cũng khiến đối thủ tổn thất 1.445 binh lính tại khu vực giao tranh. Cùng khoảng thời gian này, các đơn vị phòng không đã đánh chặn thành công 10 bom dẫn đường, 4 tên lửa HIMARS và 970 UAV của Ukraine", báo cáo của Nga tiết lộ.

Ông Zelensky nói Triều Tiên có thể đưa 50.000 quân tới Nga

Theo Kyiv Post, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/8 nhận định rằng Triều Tiên sẽ triển khai từ 30.000 đến 50.000 binh lính đến Nga trong thời gian tới, cao hơn con số cũng do ông đưa ra hồi tháng 7 là tối đa 30.000 quân.

Trong tuyên bố của mình, ông Zelensky khẳng định Kiev đã phát hiện một số tên lửa Triều Tiên trên lãnh thổ Ukraine, nhưng không nói rõ vị trí của những tên lửa này. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi Hàn Quốc tăng cường hợp tác với Ukraine trong lĩnh vực phòng không, thiết bị không người lái và nhiều lĩnh vực khác.

Đến thời điểm hiện tại, Nga, Triều Tiên và Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận công khai về thông tin của nhà lãnh đạo Ukraine.