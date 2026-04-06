Theo đài RT, các quan chức Nga xác nhận một UAV Ukraine đã nhắm vào cảng Novorossiysk bên bờ Biển Đen trong một cuộc tấn công quy mô lớn vào các thành phố ở miền nam nước này, khiến 8 thường dân bị thương.

Thống đốc vùng Krasnodar Veniamin Kondratyev cho biết còi báo động không kích đã vang lên ở một số thành phố ven biển từ ngày 5 - 6/4, bao gồm cả thành phố nghỉ dưỡng Sochi.

Tại Novorossiysk, 2 trẻ em và một người lớn bị thương trong một ngôi nhà riêng, trong khi 3 người khác bị thương trong cuộc tấn công vào một khu chung cư. Trong một vụ việc riêng rẽ, 2 người bị thương trên một con đường ở ngoại ô thành phố.

Ông Kondratyev thống kê 6 tòa nhà chung cư và 2 ngôi nhà riêng bị hư hại, trong khi các mảnh vỡ của UAV rơi xuống một số khu công nghiệp. Novorossiysk có một cảng thương mại, một căn cứ hải quân và là nơi sinh sống của khoảng 250.000 người.

Theo báo Kyiv Independent, vụ việc trên là cuộc tấn công tầm xa mới nhất của Ukraine nhằm vào các kho dầu quan trọng của Nga bên bờ Biển Baltic và Biển Đen trong những tuần gần đây khi Kiev tìm cách hạn chế Moscow thu lợi lớn từ giá dầu thế giới tăng cao.

Ukraine thường xuyên tập kích các cơ sở hạ tầng quân sự sâu trong lãnh thổ Nga nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự chống lại Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn chặn 148 UAV ở các khu vực khác nhau vào đêm 5/4, rạng sáng 6/4. Nga cũng vừa xác nhận Trung tướng Aleksandr Otroshchenko nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ máy bay vận tải An-26 rơi xuống Crưm ngày 31/3.