Theo Kyiv Independent, máy bay không người lái (UAV) Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Lukoil ở thành phố Kstovo của Nga và một kho chứa dầu ở tỉnh Leningrad vào ngày 5/4. Robert "Madyar" Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine đã xác nhận thông tin trên.

Vụ tấn công diễn ra khi giới chức Ukraine thừa nhận các đồng minh nước ngoài đã yêu cầu Kiev tạm dừng không kích bằng UAV vào các nhà máy lọc dầu Nga khi cuộc xung đột Mỹ, Israel và Iran đẩy giá nhiên liệu trên toàn thế giới lên cao.

Các quan chức Nga tại tỉnh Nizhny Novgorod và Leningrad cho biết, UAV của Ukraine đã gây thiệt hại cho các cơ sở lọc dầu và đường ống dẫn dầu. Gleb Nikitin, thống đốc tỉnh Nizhny Novgorod nói: "Đêm qua, lực lượng phòng không đã đẩy lùi cuộc tấn công của 30 UAV. Do mảnh vỡ rơi xuống, hai cơ sở của nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez bị hư hại".

Theo ông Alexander Drozdenko, thống đốc tỉnh Leningrad, một đường ống dẫn dầu gần cảng Primorsk đã bị hư hại do mảnh vỡ của UAV. Ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những ngọn lửa lớn bốc lên từ nhà máy lọc dầu.

Nhà máy lọc dầu Lukoil, từng là mục tiêu của các cuộc tấn công từ Ukraine, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 800km. Cảng dầu Primorsk cũng bị Ukraine tấn công trong những tuần gần đây, với các cuộc tấn công diễn ra liên tiếp trong nhiều đêm cuối tháng 3.

Ukraine thường xuyên tấn công các mục tiêu quân sự và công nghiệp ở Nga bằng UAV tầm xa, trong đó các nhà máy lọc dầu là mục tiêu thường xuyên. Kiev coi những cơ sở này là mục tiêu quân sự hợp lệ với lập luận rằng chúng cung cấp nhiên liệu và tài chính cho chiến dịch quân sự của Nga.