Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/4 đã tiết lộ về việc Nga cung cấp dữ liệu tình báo vệ tinh về hơn 50 cơ sở năng lượng của Israel cho Iran.

"Thông tin tình báo của Nga đang giúp Iran thực hiện nhiều cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở năng lượng của Israel. Cần nhấn mạnh rằng đó là hạ tầng dân sự, không phải quân sự. Tình hình ở Israel làm tôi nhớ đến những gì Ukraine đã trải qua", ông Zelensky nói.

Cách đây không lâu, Tổng thống Zelensky từng tuyên bố rằng Ukraine có "bằng chứng không thể chối cãi" về việc Nga cung cấp thông tin tình báo cho Iran. Tuy vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó nói rằng vấn đề này "không tạo ra nhiều tác động thực tế".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Trong bình luận của mình, Tổng thống Zelensky còn bày tỏ sự lo ngại về việc xung đột Iran tiếp tục kéo dài mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng việc Mỹ liên tục sử dụng tên lửa phòng không Patriot sẽ làm giảm nguồn cung cho Kiev, khiến nước này gặp khó khi đối đầu với tên lửa Nga.

"Chúng ta phải thừa nhận rằng Ukraine hiện không còn là ưu tiên hàng đầu. Nếu xung đột Trung Đông không sớm kết thúc, nguồn cung tên lửa đánh chặn vốn đã hạn chế sẽ giảm theo từng ngày", ông Zelensky nói.

Cũng theo nhà lãnh đạo Ukraine, cuộc xung đột Iran đang mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho Nga. "Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz khiến giá dầu tăng mạnh, buộc Mỹ phải nới lỏng trừng phạt với Nga. Nhờ vậy, họ đã có thêm nguồn thu cho chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Zelensky nhận xét.

Hồi cuối tháng 3, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng Nga được hưởng lợi từ cuộc xung đột Iran. "Chúng tôi không bao giờ vui khi thấy xung đột do người khác hoặc các quốc gia khác gây ra dẫn đến những biến động trên thị trường toàn cầu, đẩy giá năng lượng và các mặt hàng xuất khẩu khác của Liên bang Nga lên cao", ông Lavrov nhấn mạnh.