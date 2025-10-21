Tên lửa S-71: Vũ khí tàng hình đa năng của Nga - sự kết hợp hoàn hảo giữa tên lửa và UAV tấn công

Trong bối cảnh tác chiến hiện đại ngày càng phụ thuộc vào công nghệ tàng hình và tự động hóa, Nga đã giới thiệu một bước đột phá với tên lửa S-71, hệ thống vũ khí chiến thuật tàng hình mới nhất, có khả năng hoạt động kép như một tên lửa dẫn đường chính xác hoặc máy bay không người lái (UAV) tấn công tự động.

Được thiết kế dành riêng cho máy bay chiến đấu Su-57 và UAV hạng nặng S-70 Okhotnik, S-71 không chỉ nâng tầm khả năng tấn công của Không quân Nga mà còn tạo lợi thế vượt trội trước các hệ thống phòng không hiện đại.

Với hai phiên bản chính, S-71K ‘Kover - Thảm’ và S-71M ‘Monokhrom - Đơn sắc’, vũ khí này đã được thử nghiệm thành công và triển khai thực chiến từ hè 2025, theo Eurasian Times, Aviation Week và Tehnoomsk.ru.

Tên lửa S-71 được tích hợp dưới bụng máy bay S-57. (Nguồn: Quân Đội Bulgaria)

Thiết kế tàng hình tiên tiến: Chìa khóa của sự khó phát hiện

S-71 nổi bật với thiết kế hình thang đặc trưng, giúp giảm thiểu đáng kể tín hiệu radar (RCS chỉ khoảng 0.007-0.01 m², thấp hơn nhiều so với tên lửa thông thường).

Thân máy bay mảnh mai, kết hợp vật liệu hấp thụ radar, cho phép S-71 bay ở độ cao thấp (20-75 mét) để bám sát địa hình, tránh radar đối phương.

Trong khi Kalibr phải bay sát mặt đất để né radar, dẫn đến tiêu thụ nhiên liệu cao và tầm bắn giảm (do liên tục tránh chướng ngại vật), thì S-71 có thể duy trì độ cao tối ưu (lên đến 8km), tăng tầm bắn lên 200-350km mà không hy sinh hiệu suất.

Động cơ turbofan TRDD-50 nhỏ gọn cung cấp tốc độ 730-950 km/h (Mach 0.6-0.8), đảm bảo hành trình êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

S-71 trở thành "bóng ma" trên bầu trời, khó bị phát hiện bởi radar ELINT hay gây nhiễu EW.

Bức ảnh hiếm hé lộ khoang vũ khí bí ẩn của Su-57 Nga. (Nguồn: X)

Khả năng hoạt động kép: Từ tên lửa đến UAV tự chủ

Điểm cốt lõi làm nên sức mạnh của S-71 là tính đa năng: nó không chỉ là tên lửa mà còn là UAV bán tự động hoặc hoàn toàn tự động.

Hệ thống có thể phóng từ khoang vũ khí nội bộ hoặc bên ngoài của Su-57, hoặc từ UAV S-70 Okhotnik, biến Su-57 thành "tàu mẹ" UAV thực thụ.

Điều này cho phép thực hiện các nhiệm vụ phức tạp: tấn công tầm xa, tác chiến điện tử (EW) và trinh sát sâu vào lãnh thổ địch.

S-71K ‘Kover’: Phiên bản chuyên dụng cho tấn công tầm xa cố định. Với đầu đạn mô-đun (100-150kg, có thể là loại nổ phá, xuyên giáp hoặc cassette), lý tưởng cho các mục tiêu lớn như kho tàng, căn cứ. Tên lửa bay thẳng đến tọa độ được lập trình sẵn, tấn công nhanh chóng mà không cần can thiệp.

S-71M ‘Monokhrom’: Phiên bản nâng cao, tự động nhận dạng và tiêu diệt mục tiêu di động. Trang bị cảm biến quang điện tử hoạt động ngày/đêm (hình ảnh quang học và hồng ngoại), S-71M có thể bay chờ (loitering) trên khu vực mục tiêu, tự tìm kiếm xe tăng, tàu chiến hoặc nhóm bộ binh.

Công nghệ nhận dạng lấy từ UAV Lancet và tên lửa Izdeliye 305 giúp nó phân biệt mục tiêu chính xác 99%, ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu.

Cả hai phiên bản đều có đầu đạn 150kg linh hoạt, tấn công hiệu quả cả mục tiêu trên bộ lẫn trên biển, với độ chính xác dưới 1 mét.

Tên lửa S-71M 'Monokhrom' treo trên giá ngoài của tiêm kích Su-57. Ảnh: aviationweek.com

Hệ thống dẫn đường không thể bị chặn: Độc lập hoàn toàn

Một trong những ưu điểm lớn nhất của S-71 là không phụ thuộc vào SATNAV (như GPS) hoặc đường truyền dữ liệu liên tục - hai điểm yếu dễ bị khai thác trong tác chiến điện tử.

Thay vào đó, nó sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính (INS) thụ động để bay đến khu vực mục tiêu.

Tại đây, cảm biến quang điện tử xác định vị trí chính xác bằng cách so sánh hình ảnh địa hình thực tế với dữ liệu tích hợp sẵn.

Với S-71M, trí tuệ nhân tạo (AI) tự động nhận dạng và tấn công mục tiêu di động mà không cần lệnh từ phi công.

Nếu có liên kết dữ liệu (man-in-the-loop), người vận hành Su-57 có thể điều chỉnh thời gian thực. Nhưng nếu mất liên kết do hệ thống tác chiến điện tử (EW), hệ thống tự động chuyển sang chế độ độc lập, khiến S-71 "không thể ngăn chặn".

Hơn nữa, S-71 có thể chỉ định mục tiêu cho vũ khí khác: Nó bay đến khu vực, dùng laser SALH (dẫn đường laser bán chủ động) đánh dấu mục tiêu cho tên lửa Iskander-M từ mặt đất hoặc vũ khí từ khoang nội bộ Su-57. Điều này tạo mạng lưới tấn công phối hợp, tăng hiệu quả gấp bội.

Máy bay chiến đấu Su-57 Nga. Ảnh: overclockers.ru

Vai trò tác chiến: Biến Su-57 thành siêu vũ khí

S-71 không chỉ là tên lửa – nó nâng cấp toàn diện Su-57 thành nền tảng tấn công đa năng.

Su-57 giờ có thể mang 4-6 quả S-71, thực hiện tấn công sâu, phá hủy hệ thống phòng không từ 350km; thu thập dữ liệu, gây nhiễu radar địch; kết hợp S-70 Okhotnik để bao phủ khu vực rộng lớn.

Theo Aviation Week, phi công thử nghiệm chính của Sukhoi, Sergei Bogdan, đã thực hiện chuyến bay đầu tiên mang S-71K và S-71M dưới cánh Su-57.

Theo Tehnoomsk.ru và www1.ru, từ hè 2025, S-71 được triển khai thực chiến trong SVO, chứng minh khả năng sống sót cao trước F-16 Ukraine và hệ thống Patriot.

So với đối thủ như AGM-158 JASSM (Mỹ), S-71 vượt trội nhờ tự chủ AI và hoạt động kép, giảm rủi ro cho phi công. Nga đã chuyển sang sản xuất hàng loạt từ 2025, với kế hoạch trang bị toàn bộ phi đội Su-57.

Trong cuộc "chiến tranh UAV" với F-35 và J-20, S-71 giúp Nga dẫn đầu bằng cách kết hợp tàng hình, tự động hóa và tính linh hoạt.

S-71 không chỉ là vũ khí – nó là biểu tượng của công nghệ Nga hiện đại: khó phát hiện, không thể chặn, và chết chóc hiệu quả.

Với thiết kế thông minh và ứng dụng thực tế đã chứng minh, S-71 đang định hình lại cục diện không chiến thế kỷ 21.