Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Ukraine vẫn tiếp tục tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga bất chấp yêu cầu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc dừng các hành động này.

Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Ukraine. Ảnh: president.gov.ua

Hãng Anadolu đưa tin, phát biểu tại cuộc họp về phát triển ngành nhiên liệu và năng lượng của Nga ở Moscow hôm 24/11, ông Putin cho biết: "Chính quyền Kiev không ngừng tấn công các cơ sở lọc dầu của chúng tôi, bất chấp lời kêu gọi và đề nghị trực tiếp của Tổng thống Mỹ về việc kiềm chế những cuộc tấn công này. Vì vậy, tôi muốn nhấn mạnh rằng các hành động đáp trả từ phía chúng tôi là không thể tránh khỏi. Mọi người cần phải biết điều đó".

Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi triển khai thêm các biện pháp nhằm tăng cường an ninh tại những nhà máy lọc dầu và bảo vệ nhân viên làm việc tại đây.

Trong khi đó, Ukraine tuyên bố sẽ chỉ ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga khi Moscow cũng làm điều tương tự. Các cuộc tấn công từ phía Ukraine đã giảm bớt sau khi ông Trump đưa ra đề nghị về một lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng vào giữa tháng 10, nhưng các hoạt động này đã gia tăng trở lại kể từ cuối tháng trước.

Theo ước tính từ hai nguồn tin trong ngành, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã khiến tổng khối lượng dầu thô được xử lý tại các nhà máy lọc dầu của Nga sụt giảm 45% kể từ cuối tháng 10.

Tuy nhiên, khi nói về thị trường nhiên liệu trong nước, ông Putin cho biết Nga vẫn duy trì nguồn cung nhiên liệu ổn định cho người tiêu dùng và doanh nghiệp bất chấp những khó khăn, trong đó có nhu cầu theo mùa từ các nhà sản xuất nông nghiệp.

Tổng thống Putin cho hay sau khi giá nhiên liệu đạt đỉnh hồi đầu tháng 10, giá xăng nhìn chung đã ổn định tại hầu hết các khu vực của Nga, dù thị trường các sản phẩm dầu mỏ trong nước vẫn đối mặt nhiều thách thức.

Đề cập đến thị trường năng lượng quốc tế, ông chỉ trích các nỗ lực của châu Âu nhằm hạn chế nhập khẩu năng lượng từ Nga, cho rằng những biện pháp này sẽ khiến các nước châu Âu gặp thêm nhiều khó khăn. "Lượng dầu mỏ và khí đốt của chúng tôi đến với họ sẽ ít hơn, trong khi họ sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn", ông nói, đồng thời khẳng định Nga chưa bao giờ hạn chế nguồn cung năng lượng cho bất kỳ quốc gia nào và chính các nhà lãnh đạo châu Âu đã tự đưa ra những quyết định đó.