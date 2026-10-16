Tổng thống Putin chỉ trích việc Ukraine tấn công hạ tầng năng lượng và cơ sở hậu cần của Nga, khẳng định Moscow sẽ có những biện pháp đáp trả tương xứng.

Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/10 nói rằng Ukraine lẽ ra không nên tiến hành các đợt tấn công nhắm vào hạ tầng năng lượng và cơ sở hậu cần của Nga, mà nên suy nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra.

"Họ đã đánh trúng một số nhà máy lọc dầu vào ngày hôm qua. Không có thiệt hại gì nghiêm trọng, nhưng vấn đề là họ vẫn tiếp tục làm vậy. Khi chúng ta bắt đầu đáp trả, họ lại quay sang than vãn về việc các cơ sở năng lượng bị tấn công. Ukraine là bên khơi mào, họ đáng lẽ phải suy nghĩ kỹ lưỡng về hậu quả", ông Putin cho biết.

Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh rằng mỗi khi Ukraine phải hứng chịu các đòn tập kích đáp trả của Nga, thì họ sẽ ngay lập tức yêu cầu phương Tây gây sức ép lên Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tuyên bố của chủ nhân Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh Kiev tiếp tục nhắm mục tiêu tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Moscow trong những ngày qua. Vào ngày 14/10, 2 nhà máy lọc dầu tại các khu vực Ryazan và Saratov đã bị tấn công bởi các máy bay không người lái (UAV) bên phía Ukraine.

Cùng ngày 15/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow sẽ không chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời để tạo điều kiện cho Kiev tổ chức bầu cử. "Ông Zelensky không quan tâm đến cuộc bầu cử, mà chỉ muốn có thêm thời gian để bổ sung vũ khí. Những điều kiện của Ukraine là không thể chấp nhận được, sẽ không có bất kỳ lệnh ngừng bắn nào", ông Lavrov nói.

Cũng theo Ngoại trưởng Lavrov, việc Ukraine tiếp tục nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga và phản đối thỏa thuận dầu diesel giữa Moscow và Washington là "hành vi thách thức trắng trợn với Tổng thống Donald Trump".

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định rằng Ukraine vẫn tấn công hạ tầng năng lượng của Nga trong 3 ngày qua và những nỗ lực của Mỹ nhằm kết thúc xung đột đang bị "dập tắt" bởi chính Kiev.