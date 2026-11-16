Thống đốc Crưm Sergey Aksyonov cho biết Ukraine vừa thực hiện một cuộc tấn công vào cầu Kerch, dẫn đến việc hạn chế giao thông trên tuyến đường huyết mạch kết nối bán đảo này với phần đất liền Nga.

Theo đài RT, Thống đốc Crưm Sergey Aksyonov đã đưa ra thông báo chính thức trong đêm 15/11 xác nhận các hạn chế đối với việc lưu thông qua cầu Kerch hay còn gọi là cầu Crưm.

Cầu Kerch nối bán đảo Crưm với phần đất liền Nga. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đã đánh chặn 1.336 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên bầu trời Crưm và một số khu vực khác vào đêm 15/11. Đây là con số cao nhất được ghi nhận kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát vào tháng 2/2022, vượt qua kỷ lục trước đó là 1.214 UAV được ghi nhận vào giữa tháng 10.

Việc xây dựng cầu Kerch bắt đầu sau khi Crưm bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 để tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga. Cây cầu này được khánh thành vào năm 2018 và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp lái một chiếc xe tải đi qua vào thời điểm đó.

Kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022, cầu Kerch thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của các lực lượng Kiev. Moscow cáo buộc phía Ukraine đã sử dụng chất nổ, tên lửa, UAV và thiết bị không người lái trên biển trong các nỗ lực phá hoại công trình này. Những vụ tấn công trước đây đã gây thương vong cho dân thường và để lại những thiệt hại đáng kể.

Các quan chức Ukraine nhiều lần kêu gọi phá hủy cầu Kerch, coi đây là biểu tượng cho sự kiểm soát của Nga đối với Crưm. Kiev vẫn tiếp tục yêu cầu Nga trả lại bán đảo này như một điều kiện tiên quyết để đạt được thỏa thuận hòa bình với Moscow.

Đài RT lưu ý các cây cầu vốn là những mục tiêu quân sự khó bị phá hủy do kết cấu vững chắc và khả năng chống chịu tốt trước các đòn tấn công tầm xa.

Trong những tuần gần đây, Kiev đã đẩy mạnh bắn phá các cây cầu của Nga, sau khi Moscow tiến hành hàng loạt đợt tập kích bằng tên lửa vào các tuyến giao thông trọng yếu tại Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay các vụ tấn công của quân đội nước này nhắm vào những cây cầu bắc qua sông Dnieper nhằm làm gián đoạn công tác hậu cần quân sự và hoạt động sản xuất vũ khí của Ukraine.