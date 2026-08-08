Lính Ukraine mang theo máy bay không người lái. Ảnh: ABC

Thông tin trên do một quan chức Mỹ am hiểu vấn đề tiết lộ với hãng tin Bloomberg. Hệ thống đường ống trên Biển Đen được sử dụng để vận chuyển dầu thô của Kazakhstan đến châu Âu và châu Á.

Theo nguồn tin, cả Mỹ và Kazakhstan đều đã phản đối các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Tập đoàn Đường ống Caspian (CPC) tại cảng Novorossiysk của Nga, nơi dầu mỏ vận chuyển qua đường ống được bơm lên các tàu chở nhiên liệu.

Các cổ đông của CPC bao gồm các doanh nghiệp đến từ Nga, Kazakhstan, Tây Âu và Mỹ, trong đó có các tập đoàn năng lượng lớn như Chevron, ExxonMobil và Shell. Theo Bloomberg, CPC đảm nhận khoảng 80% tổng lượng dầu xuất khẩu của Kazakhstan.

Các thiết bị không người lái của Ukraine lần đầu tấn công bến cảng này vào tháng 2 và tiếp tục thực hiện các vụ tập kích trong suốt năm, đỉnh điểm là các vụ tấn công hồi tháng trước khiến tàu do các công ty Mỹ thuê phải ngừng bốc xếp hàng hóa.

Theo thỏa thuận được cho đã đạt được với Mỹ, Ukraine cam kết sẽ không nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của CPC cũng như các tàu không nằm trong danh sách trừng phạt của Ukraine và không chở hàng hóa của Nga.

Tạp chí Wall Street Journal tiết lộ tháng trước, Tổng giám đốc điều hành Chevron Mike Wirth đã đề nghị Nhà Trắng bảo vệ hoạt động của tập đoàn tại khu vực này.

Các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn gần như bị đóng cửa do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, khiến giá năng lượng tăng mạnh.