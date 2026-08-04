Video: Defence

Chuyên trang Defence dẫn thông tin từ quân đội Ukraine cho hay phía Nga đã triển khai trạm radar P-18 cạnh một rặng cây nhằm né tránh hoạt động trinh sát của các lực lượng Kiev. Bất chấp việc ngụy trang, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn số 15 của Ukraine vẫn xác định được mục tiêu và tấn công trạm radar bằng UAV cảm tử.

UAV Ukraine lao vào trạm radar P-18 của Nga. Ảnh: Defence

Theo đoạn video công bố sau đó, đòn tấn công của UAV đã khiến trạm radar bị cháy.

Hiện quân Nga chưa bình luận về thông cáo và video do phía Ukraine đăng tải.

Theo dữ liệu từ trang Radartutorial, P-18 Terek là hệ thống radar phòng không được Liên Xô sản xuất và đưa vào trang bị trong quân đội vào thập niên 1970. Radar P-18 hoạt động ở băng tần VHF, với dải tần từ 150-170 MHz. Lúc hoạt động, radar sẽ phát ra các xung điện từ cao tần thông qua hệ thống anten và thu nhận các xung phản xạ từ mục tiêu đối phương.

Một tổ hợp radar phòng không P-18. Ảnh: Radartutorial.eu

Tầm hoạt động tối đa của P-18 là 250km và có khả năng phát hiện máy bay tàng hình hiện đại. Một bài đăng trên Tạp chí Hàng không và Không gian cho biết radar P-18 “từng góp phần khiến cường kích tàng hình F-117 Nighthawk bị bắn hạ trong một cuộc xung đột xảy ra cuối thập niên 1990”.