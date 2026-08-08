Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: EPA

Tạp chí The Atlantic ngày 7/8 dẫn lời hai cộng sự thân cận của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov tiết lộ thông tin trên.

Ông Fedorov, một nhân vật am hiểu công nghệ và tích cực thúc đẩy mạnh mẽ giao tranh bằng UAV nhưng bị miễn nhiệm hồi tháng trước, đã nỗ lực vận động ông Musk thông qua các kênh không chính thức. Tuy nhiên, cho đến nay, tỷ phú công nghệ Mỹ vẫn từ chối thay đổi lập trường.

Một cộng sự của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov nói: "Tính đến thời điểm này, vẫn chưa có quyết định tích cực nào. Ông Musk liên tục nói rằng đã đến lúc phải đạt được một thỏa thuận".

Trong chuyến thăm Washington hồi tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump tác động đến người đồng minh thân cận Musk về vấn đề này, nhưng ông Trump không đưa ra cam kết rõ ràng.

Ông Musk bắt đầu cung cấp hàng chục nghìn thiết bị đầu cuối Starlink cho Ukraine ngay sau khi xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, sau đó ông nhiều lần bất đồng với giới chức Ukraine khi kêu gọi Kiev tập trung vào một thỏa thuận hòa bình với Moscow, đồng thời liên tục cảnh báo cuộc xung đột có thể dẫn tới "Thế chiến III".

Năm 2023, tỷ phú công nghệ xác nhận các thông tin cho rằng ông đã từ chối yêu cầu của Ukraine về việc sử dụng Starlink để hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào Hạm đội Biển Đen của Nga và các căn cứ hải quân tại Crưm. "Nếu tôi đồng ý với yêu cầu đó, SpaceX sẽ trực tiếp trở thành bên đồng lõa trong một hành động quân sự quy mô lớn và làm leo thang xung đột," ông Musk nói vào thời điểm đó.

Tháng trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng ông Elon Musk nên ngừng hoàn toàn dịch vụ Starlink tại Ukraine nếu thực sự muốn "người dân ngừng thiệt mạng".