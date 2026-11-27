Tổng thống Ukraine nói Kiev đã nhận được tin tình báo về việc Nga chuẩn bị tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn mới nhằm vào nước này trong những ngày tới.

Theo Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26/11 đã cảnh báo về việc Nga đang lên kế hoạch tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn trong những ngày tới.

"Thật không may, chúng tôi vừa nhận được tin tình báo rằng Nga đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới. Trong những ngày tới, người dân hãy chú ý đến các cảnh báo không kích. Chúng tôi sẽ tái thiết những gì thuộc về mình và đáp trả mọi cuộc tấn công của đối thủ", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky tiết lộ rằng các mục tiêu mà Nga nhắm tới bao gồm cơ sở năng lượng, hạ tầng hậu cần và những công trình cung cấp dịch vụ thiết yếu tại các thành phố, cộng đồng dân cư Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Cùng ngày 26/11, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine thông báo rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp ra lệnh đình chỉ viện trợ quân sự cho Nga.

"Phía Triều Tiên đã thông báo tạm dừng việc chuyển giao tên lửa đạn đạo và đạn pháo cho Nga từ tháng trước. Bình Nhưỡng cho rằng lập trường của Moscow không phù hợp với các cam kết song phương, đồng thời yêu cầu Nga làm rõ chính sách đối với Seoul. Việc tạm dừng cũng bao gồm lệnh đình chỉ các chuyến bay quân sự của Nga qua không phận Triều Tiên", tình báo Ukraine cho hay.

Hiện Nga và Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin của tình báo Ukraine.

Liên quan đến vụ tàu hộ vệ của Nga bị tấn công tại Libya, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha khẳng định chiến dịch tại cảng Benghazi chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự Nga, đồng thời gửi lời chia buồn tới người dân Libya vì những hậu quả không mong muốn.

"Chúng tôi không nhằm vào Libya hay người dân Libya, mà chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự của Nga trực tiếp phục vụ cho cuộc xung đột. Ukraine cũng không có ý định mở rộng cuộc xung đột sang bất kỳ quốc gia nào khác", ông Sybiha nhấn mạnh.