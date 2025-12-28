Theo báo Pravda, Cục Phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố chuyên trách chống tham nhũng (SAPO) ngày 27/12 đã cố gắng khám xét quốc hội để điều tra một đường dây tham nhũng mới. Tuy vậy, nỗ lực này đã bị cơ quan an ninh cản trở.

"Chúng tôi đang tiến hành một chiến dịch bí mật nhằm vạch trần một đường dây tham nhũng có tổ chức, bao gồm cả các nghị sĩ đương nhiệm. Đáng tiếc là nhân viên của Cục An ninh nhà nước đã cản trở việc điều tra tại các ủy ban của Quốc hội Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cụ thể trong thời gian tới", NABU thông báo.

Các nhân viên của NABU bên ngoài tòa nhà quốc hội Ukraine. Ảnh: Pravda

Hiện cơ quan chống tham nhũng không tiết lộ thêm chi tiết về cuộc điều tra, nhưng các nguồn tin địa phương nói một số nghị sĩ bị cáo buộc "đã nhận hối lộ để đổi lấy phiếu bầu".

Cuộc điều tra trên diễn ra đúng vào thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rời đất nước sang Mỹ để đàm phán với Tổng thống Donald Trump về một thỏa thuận hòa bình. Để được gia nhập Liên minh châu Âu (EU), việc xóa bỏ tình trạng tham nhũng là một trong số những yêu cầu hàng đầu. Tuy vậy, loạt bê bối tham nhũng của Kiev thời gian vừa qua đã khiến uy tín của ông Zelensky bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vào tháng 11, NABU đã cáo buộc doanh nhân Timur Mindich điều hành đường dây hối lộ trị giá 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng ở Ukraine. Vụ việc này đã khiến Chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak, Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Grynchuk và Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko phải từ chức. Cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov đã bị bắt giữ để điều tra, trong khi Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Rustem Umerov cũng được cho có liên quan đến vụ việc.