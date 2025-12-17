Theo đài RT, tờ Washington Post mới đây đã trích dẫn lời các quan chức thuộc Liên minh châu Âu (EU) hé lộ sức ép buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải tham gia hòa đàm theo kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn, điều ông Zelensky cùng các đồng minh châu Âu từng bác bỏ.

"Lùm xùm tham nhũng của các nhân vật thân cận đã làm suy yếu nghiêm trọng vị thế của Tổng thống Zelensky vào đúng thời điểm then chốt trong các cuộc trao đổi với Mỹ. Kiev chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này, rõ ràng sự thay đổi lập trường của họ có liên quan trực tiếp đến toàn bộ bê bối tham nhũng và tình trạng rối ren trong nước", một quan chức cấp cao EU cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Vụ bê bối tham nhũng liên quan đến doanh nhân Timur Mindich đã làm chấn động Ukraine thời gian gần đây. Ông Mindich vốn là cộng sự của Tổng thống Zelensky và bị buộc tội điều hành một đường dây hối lộ trị giá khoảng 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng. Vụ bê bối này khiến nhiều quan chức cấp cao của Kiev phải từ chức, bao gồm cả Chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak.

Ở thời điểm hiện tại, ông Zelensky cũng đối mặt sức ép từ trong nước khi Mỹ muốn đẩy nhanh tiến trình đàm phán. Trong cuộc thảo luận cách đây một ngày ở Berlin, Đức, phái đoàn của Washington được cho đã đề xuất với Kiev các bảo đảm an ninh theo mô hình của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tương đương với Điều 5 về phòng thủ tập thể của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu này.

Tuy vậy, các nhà đàm phán Mỹ cảnh báo đề xuất này "sẽ không được đặt trên bàn mãi mãi", đồng thời hối thúc ông Zelensky chấp nhận các điều khoản của Washington.

"Khoảng 90% khuôn khổ của thỏa thuận hòa bình đã đạt được đồng thuận. Tuy nhiên, việc đàm phán vẫn bế tắc ở những vấn đề then chốt, trong đó có việc Ukraine nhượng lại lãnh thổ và chấp nhận quyền kiểm soát của Nga đối với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia", nguồn tin của tờ Telegraph nói.