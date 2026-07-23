Báo Kyiv Independent dẫn thông cáo đêm 22/7 của sĩ quan Ukraine Robert "Madyar" Brovdi cho biết trong 2 ngày 21 - 22/7, lực lượng USF đã tập kích 13 tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga đang hoạt động ở Biển Azov và Biển Đen.

“Những con tàu bị tấn công trong các ngày 21 - 22/7 gồm10 tàu chở hàng khô, 2 tàu lai dắt và 1 tàu chở hàng lỏng”, ông Brovdi viết trên kênh Telegram và đăng kèm một đoạn video ghi lại hình ảnh các tàu hàng Nga bị máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cảm tử của Ukraine tấn công.

Video: Robert Brovdi/Telegram

Theo báo Kyiv Independent, tính đến ngày 22/7, các FPV của Ukraine đã tấn công 126 phương tiện ở Biển Azov và 70 tàu của Nga tại Biển Đen.

Nga nói giành ưu thế ở tiền tuyến Sumy

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm 22/7, chuyên gia quân sự Nga Andrei Marochko nói các đơn vị của Moscow đang kiểm soát hầu hết khu định cư Pysarivka ở tỉnh đông bắc Sumy của Ukraine.

“Tại Pysarivka, hầu hết khu định cư trên đã nằm dưới sự kiểm soát của các binh sĩ Nga. Tất nhiên, một số nơi tại đó vẫn nằm trong ‘vùng xám’, tức nơi còn nổ ra giao tranh”, ông Marochko cho hay.

Hiện quân Ukraine chưa bình luận về thông tin do chuyên gia Marochko đưa ra.