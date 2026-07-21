Video: Robert "Madyar" Brovdi/Defence

Chuyên trang quân sự Defence đưa tin vào rạng sáng 20/7, lực lượng USF của Ukraine sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) mang thuốc nổ tập kích các xe phóng tên lửa Tor-M2, Buk-M1 và 5 hệ thống radar của quân Nga.

“Chiến dịch do các quân nhân thuộc Trung tâm biệt lập số 1 phối hợp của Trung tâm tấn công tầm xa thực hiện. Một trong những thành công đáng kể nhất của chiến dịch diễn ra ở thành phố Yeysk thuộc tỉnh Krasnodar của Nga, khi các binh sĩ điều khiển FPV của Ukraine đã phá hủy hệ thống phòng không tầm ngắn Tor-M2. Cũng trong chiến dịch trên, chúng tôi đã bắn phá 4 trạm radar gồm 1 hệ thống Kasta-2E2, 1 hệ thống Gamma-S1M và 2 hệ thống Nebo-SV”, USF cho hay.

FPV Ukraine lao vào xe phòng không Tor-M2 của Nga. Ảnh: Robert "Madyar" Brovdi/Defence

Trong đoạn video do quân Ukraine công bố, vị trí Nga triển khai xe phòng không Tor-M2 nằm ngay sát biển. Trước khi thực hiện đòn tấn công vào xe Tor-M2 của đối phương, các FPV của Ukraine đã ghi được hình ảnh của ít nhất 2 quân nhân Nga có mặt ở đó.