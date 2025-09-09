Trả lời phỏng vấn trang tin TASS hôm nay (9/9), ông Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết quân đội Ukraine đang gia tăng hệ thống phòng thủ trong và xung quanh thành phố Kostiantynivka ở khu vực Donbass.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 của Ukraine

“Thành phố Kostiantynivka đang được ‘bao quanh’ bởi dây thép gai, trong khi đó nhiều con hào chống tăng cũng được đào. Bên trong địa phận thành phố cũng xây dựng nhiều công trình phòng thủ”, ông Kimakovsky nói.

Hiện lực lượng Kiev chưa bình luận về nội dung tuyên bố trên của quan chức Kimakovsky, trong khi bản đồ chiến sự được trang Deep State của Ukraine công bố lại cho thấy một lượng lớn các đơn vị Nga đang được triển khai tại mặt trận Kostiantynivka.

Ảnh: Deep State của Ukraine

EU cố hoàn tất gửi 2 triệu viên đạn pháo cho Kiev

Giới chức châu Âu hôm nay cho biết, Liên minh châu Âu (EU) và các thành viên trong khối này dự định hoàn tất cam kết hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine khoảng 2 triệu quả đạn pháo vào tháng 10 tới.

“Cho đến nay, chúng tôi đã cung cấp được khoảng 80% số lượng đạn pháo dựa theo mục tiêu. Chúng tôi sẽ cố hoàn tất việc cung cấp đủ 2 triệu viên đạn pháo cho Kiev vào tháng sau”, tờ Ukrinform dẫn lời quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas nói.

Bà Kallas sau đó đã hé lộ số tiền được EU sử dụng để hỗ trợ cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra năm 2022 tới nay là gần 169 tỷ Euro. Trong đó, chi phí hỗ trợ quân sự dành cho Kiev chiếm 63 tỷ Euro.