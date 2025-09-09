Tờ Kyiv Independent dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu hôm 8/9: “Không lệnh trừng phạt nào có thể buộc Nga thay đổi quan điểm kiên định mà Tổng thống Nga đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại".

Trước đó, cùng ngày, hãng thông tấn Bloomberg đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị ban hành gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào lĩnh vực năng lượng và ngân hàng của Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đe dọa sẽ áp đặt thêm lệnh trừng phạt với ngành dầu mỏ của Nga, nếu các lực lượng Moscow không ngừng tấn công ở Ukraine.

Binh sĩ Nga. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, theo ông Peskov, các lệnh trừng phạt “hoàn toàn vô nghĩa trong việc gia tăng áp lực với Nga”.

Trái với tuyên bố của ông Peskov, các biện pháp trừng phạt được cho đã gây ảnh hưởng tới tài sản kinh tế của Nga, dẫn tới sự hạn chế lớn về giao thương với các đối tác quốc tế và làm suy yếu khả năng bán dầu mỏ của Nga. Do đó, nền kinh tế Nga đang tiếp tục đối mặt với sự bất ổn, lạm phát cao, đà tăng trưởng kinh tế chậm lại và lãi suất tăng cao kỷ lục.

Dù đối mặt với những khó khăn về kinh tế, Moscow vẫn không có dấu hiệu sẵn sàng dừng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trong cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 30/8, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov thông báo, lực lượng liên hợp của Nga đang đẩy mạnh "cuộc tấn công không ngừng nghỉ" ở hầu hết các khu vực tiền tuyến. Ông Gerasimov nhấn mạnh, quân đội Nga sẽ tận dụng lợi thế và tiếp tục tấn công ở Ukraine.

Trong những tuần gần đây, nhiều thành phố ở Ukraine tiếp tục trở thành mục tiêu không kích của các lực lượng Moscow. Điển hình, vào đêm 6/9, rạng sáng 7/9, Nga đã triển khai cuộc không kích lớn nhất bằng máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine. Trong đó, một tòa nhà chính phủ của Ukraine ở Kiev lần đầu tiên bị tấn công.