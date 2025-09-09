Trạm bơm dầu Vtorovo của Transneft ở Penkino, tỉnh Vladimir. Ảnh: Telegram

Báo Kyiv Independent dẫn lời Tư lệnh Lực lượng Các hệ thống không người lái Ukraine Robert "Madyar" Brovdi ngày 8/9 thông báo, vụ tấn công diễn ra vào đêm trước đó, nhắm vào một trạm bơm dầu diesel cho Đường ống sản phẩm dầu vành đai Moscow, nơi cung cấp nhiên liệu cho thủ đô và các khu vực lân cận của Nga.

Ông Brovdi cho biết, UAV do Trung đoàn 14 của Ukraine điều khiển, đã tấn công trạm Vtorovo ở khu định cư Penkino, cách Moscow khoảng 210km về phía đông. Trạm bơm này do Transneft, một công ty có trụ sở tại thủ đô Nga vận hành. Vị tư lệnh Ukraine cho hay: "Việc cung cấp nhiên liệu ở Moscow đang có vấn đề. Xăng đang trở nên khan hiếm, trong khi khí đốt và dầu lại cháy nhanh".

Hiện vẫn chưa rõ mức độ thiệt hại chính xác do vụ tấn công lẫn tác động đối với việc cung cấp nhiên liệu cho Moscow. Ukraine đã tăng cường tấn công tầm xa vào các cơ sở năng lượng của Nga, nhắm vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhằm gây ảnh hưởng tiêu cực tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở bên kia biên giới.

Quân đội Ukraine hiếm khi nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ ở tỉnh Vladimir, mà ưu tiên tấn công các địa điểm gần tiền tuyến, nơi cung cấp trực tiếp cho các nỗ lực quân sự của Nga.

Cùng đêm 7/9, quân đội Ukraine đã tập kích nhà máy lọc dầu Ilsky ở vùng Krasnodar Krai của Nga và trạm kiểm soát đường ống dẫn dầu "8-N" gần làng Naitopovichi thuộc tỉnh Bryansk. Chỉ riêng trong tháng 8, Ukraine đã tấn công ít nhất 12 nhà máy lọc dầu của đối phương.