Trả lời phỏng vấn báo Kyiv Independent hôm 19/7, sĩ quan Ukraine Robert "Madyar" Brovdi tuyên bố chiến dịch MoLoCHKa do USF phát động trong hơn 2 tuần qua đã “gây gián đoạn đáng kể cho hoạt động vận tải bằng phà của Nga qua khu vực eo biển Kerch”.

Hình ảnh một tàu hàng của Nga bị tập kích hồi giữa tháng 7. Ảnh: Robert "Madyar" Brovdi/Militarnyi

Ông Brovdi cho hay: “Hoạt động vận tải giữa cảng Kavkaz của Nga và bán đảo Crưm do 4 con phà gồm Lavrentiy, Panagia, Eisk và Maria thực hiện. Chiếc phà còn lại là SKS One được đưa vào danh sách dự bị. 3 con phà Eisk, Maria và SKS One đã bị phá hủy hoặc hư hại đến mức không thể sửa chữa nên không thể đưa vào phục vụ trở lại. Trong khi đó, các con phà Lavrentiy và Panagia đã mất khả năng hoạt động độc lập và đang được dùng như những sà lan do các tàu lai dắt kéo đi. Điều này làm giảm đáng kể khả năng vận chuyển của chúng”.

Hiện quân đội Nga chưa lên tiếng bình luận về những thông tin do ông Brovdi công bố.

Nga hạ một loạt lính đánh thuê tại Kupiansk

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin giấu tên cho hay các lực lượng Nga gần đây đã vô hiệu hóa một nhóm lính đánh thuê nước ngoài cho quân Ukraine tại mặt trận Kupiansk.

Nguồn tin chia sẻ: “Tại hướng Kupiansk, các quân nhân Nga đã vô hiệu hóa nhiều lính đánh thuê Mỹ Latinh. Theo thông tin được tiết lộ, có 9 lính đánh thuê Colombia và 1 người mang quốc tịch Paraguay đã thiệt mạng”.

Theo TASS, Colombia hiện đứng đầu danh sách các nước có công dân làm lính đánh thuê cho Ukraine (1.225 người) trong cuộc xung đột với Nga với. Xếp thứ 2 và 3 trong danh sách lính đánh thuê cho Kiev là Brazil và Mỹ, với lần lượt là 631 người và 599 người.