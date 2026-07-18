Hãng tin RBC cho hay trong thông cáo trên mạng xã hội Telegram ngày 18/7, sĩ quan Ukraine Robert "Madyar" Brovdi tuyên bố các đơn vị của Lực lượng USF một lần nữa thực hiện đòn tấn công nhằm vào ‘hạm đội bóng tối’ của Nga đang hoạt động tại Biển Azov và Biển Đen.

Hình ảnh tàu chở dầu của Nga phát nổ do FPV cảm tử Ukraine. Ảnh: Robert "Madyar" Brovdi/Militarnyi

“Các mục tiêu bị tấn công gồm 8 tàu chở hàng, 1 tàu chở dầu, 1 tàu chở khí hóa lỏng (LNG), 1 tàu kéo và 2 cần cẩu nổi. Tổng kết, trong 13 ngày thực hiện chiến dịch MoLoChKa, các máy bay không người lái của chúng tôi đã tấn công 172 tàu thuyền của Nga, trong đó có 118 phương tiện ở Biển Azov và 54 tàu tại Biển Đen”, ông Brovdi viết.

Sĩ quan Brovdi sau đó tái khẳng định mục tiêu của USF là làm gián đoạn việc vận chuyển dầu, nhiên liệu và hàng hóa của các con tàu được Nga dùng để né tránh các lệnh trừng phạt áp bởi phương Tây.

Ukraine công bố tổn thất của Nga

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine hôm nay (18/7) đã công bố số liệu về những tổn thất của Nga từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát vào tháng 2/2022.

“Theo số liệu của chúng tôi, các lực lượng Nga đã mất 1.427.410 binh sĩ; 12.151 xe tăng; 24.956 xe chiến đấu bọc thép; 121.742 xe tải và phương tiện cơ giới; 46.169 hệ thống pháo các loại; 1.502 hệ thống phòng không; 438 tiêm kích và 354 trực thăng; 34 tàu chiến và 2 tàu ngầm”, trích thống kê của Bộ Quốc phòng Ukraine.

Trong khi đó, dữ liệu do chuyên trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan cập nhật hôm 17/7 cho hay, tổng số trang thiết bị hạng nặng đã bị phá hủy của các lực lượng vũ trang Nga kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt là 23.837 khí tài, trong đó có 4.427 xe tăng và 2.429 xe chiến đấu bọc thép.