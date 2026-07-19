Xe hơi ở Kiev bị lửa thiêu rụi sau đợt không kích của Nga. Ảnh: Kyiv Independent

Báo Kyiv Independent dẫn tin từ Không quân Ukraine cho hay Nga đã triển khai 125 máy bay không người lái (UAV), 25 tên lửa đạn đạo, 10 tên lửa siêu vượt âm Zirkon và 6 tên lửa khác nhắm vào thủ đô của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả cuộc tấn công diễn ra vào đêm 18/7, rạng sáng 19/7 là một trong những "cuộc tấn công tên lửa đạn đạo lớn nhất của Nga vào Kiev".

“Đó là đêm kinh hoàng nhất trong đời tôi”, Eleonora Belei, 30 tuổi ở quận Lukianivska, một khu vực ở phía tây bắc trung tâm Kiev nói. Theo cô Belei, khu vực này thường xuyên bị Nga nhắm mục tiêu nhưng đây là lần đầu tiên vụ việc xảy ra gần cô tới vậy.

Cửa hàng bị hư hại sau đợt không kích của Nga. Ảnh: Kyiv Independent

Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (19/7) xác nhận đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào thủ đô của Ukraine và các vùng lân cận bằng vũ khí có độ chính xác cao và UAV.

Moscow khẳng định chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và lưỡng dụng để đáp trả "các cuộc tấn công bừa bãi" của Ukraine.

Một loạt tiếng nổ đầu tiên vang lên tại Kiev vào khoảng 1h30 sáng 19/7, khi còi báo động không kích vang lên khắp miền trung và đông Ukraine. Tiếp đó truyền thông địa phương đưa tin về hơn 40 vụ bắn phá bằng tên lửa lúc 3h sáng. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho hay nhiều đám cháy đã bùng lên gần các tòa nhà dân cư, trung tâm mua sắm và các cơ sở "phi dân cư" không xác định.