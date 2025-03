Theo hãng tin RT, hôm 7/3, phát ngôn viên Không quân Ukraine Yury Ignat cho hay vào đêm mùng 6 rạng sáng 7/3, các máy bay của Pháp đã tham gia đánh chặn hơn 100 máy bay không người lái (UAV) và 34 tên lửa của Nga, trong đó ngăn chặn 10 tên lửa Nga tiếp cận mục tiêu.

Phát ngôn viên quân đội Ukraine Dmitry Likhovi cũng cho biết, máy bay Mirage 2000 đã được triển khai để đối phó với cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng nước này, kể từ khi Mỹ tuyên bố dừng viện trợ quân sự cho Kiev.

Tiêm kích Mirage 2000 của Pháp. Ảnh: 19fortyfive

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã xác nhận thực hiện cuộc tấn công qua đêm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine vốn hỗ trợ cho tổ hợp công nghiệp - quân sự của Kiev. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tất cả các mục tiêu đã bị phá hủy, nhưng không đề cập đến việc Ukraine sử dụng tiêm kích Mirage 2000. Ngoài ra, các lực lượng Nga đã tiến hành 7 cuộc tấn công theo nhóm trên khắp lãnh thổ Ukraine kể từ đầu tháng 3. Mục tiêu bị tấn công là các sân bay quân sự, kho đạn dược, và trung tâm điều khiển UAV của Ukraine.

Kiev đã nhận được lô tiêm kích thế hệ thứ 4 Mirage 2000 đầu tiên từ Pháp vào tháng 2. Trước đó, hồi tháng 10/2024, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu xác nhận các phi công Ukraine đang được đào tạo tại Pháp để vận hành loại máy bay này.

Pháp ban đầu công bố kế hoạch cung cấp Mirage 2000 cho Ukraine vào mùa hè năm 2024, nhưng quá trình chuyển giao đã bị trì hoãn nhiều lần. Tổng số tiêm kích Mirage 2000 mà Kiev nhận được vẫn chưa được tiết lộ, song theo tờ Le Journal du Dimanche đưa tin vào tháng 10/2024, Ukraine dự kiến ​​chỉ nhận được 6 máy bay.

Tập đoàn quốc phòng Nga Rostec đã bác bỏ thông tin Mirage 2000 là lỗi thời, song nhấn mạnh máy bay của Pháp "kém hơn nhiều" so với các chiến đấu cơ hiện đại của Nga. Một đại diện của công ty từng nhận định, Mirage 2000 có các lỗ hổng về cấu trúc giống như tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất, do đó hạn chế hiệu quả của chúng ở gần tiền tuyến.

Kiev được cho đã mất chiếc F-16 đầu tiên trong quá trình làm nhiệm vụ chiến đấu vào tháng 9/2024. Thông tin về việc F-16 được quân đội Ukraine sử dụng vẫn khá hiếm hoi.