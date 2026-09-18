Trang tin quân sự Defense Express ngày 17/9 đưa tin giới chức Ukraine đang lo lắng về việc khó được nhận thêm tên lửa PAC-3 để sử dụng vào mùa đông, trong bối cảnh Mỹ đang liên tục dùng loại vũ khí này ở Trung Đông.

Trên thực tế, quân đội Mỹ chưa bao giờ được cho là tiết kiệm vũ khí. Và ngay cả khi kho dự trữ tên lửa đang sụt giảm, Washington cũng không thay đổi thói quen của mình.

Vào ngày 9/9, khi Iran phóng khoảng 20 tên lửa đạn đạo về phía căn cứ không quân Muwaffaq Salti của Mỹ ở Jordan, các lực lượng Washington đã sử dụng các hệ thống Patriot theo kiểu "súng máy" để ngăn chặn cuộc tấn công này.

Một hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: IDF

"Ban đầu, truyền thông khu vực cho rằng có khoảng 60 tên lửa đánh chặn PAC-3 thuộc hệ thống Patriot đã được triển khai. Tuy vậy, tờ Wall Street Journal sau đó tiết lộ có tổng cộng 70 tên lửa PAC-3 đã được phóng, bên cạnh đó là 12 tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD", Defense Express cho biết.

Như vậy, Washington đã sử dụng tổng cộng 82 tên lửa để đánh chặn 20 tên lửa đạn đạo bên phía Iran, tức trung bình hơn 4 tên lửa đánh chặn cho mỗi mục tiêu. Đáng chú ý, dù phóng số lượng tên lửa đánh chặn lớn như vậy, quân đội Mỹ chỉ bắn hạ được 18 trong số 20 tên lửa của Iran.

Để so sánh, vì tình trạng thiếu hụt vũ khí đánh chặn nghiêm trọng, lực lượng phòng không Ukraine chỉ sử dụng 1 tên lửa đánh chặn Patriot cho mỗi tên lửa đạn đạo tấn công. Với tốc độ tiêu hao này, Mỹ chỉ còn rất ít tên lửa PAC-3. Giới chức Ukraine cảm thấy lo lắng về tình trạng đó bởi Kiev cần thêm một lượng lớn tên lửa loại này để vượt qua mùa đông.