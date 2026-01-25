Video: RG/The Wrong Side

Đoạn video do báo Rossiyskaya Gazeta (RG) có liên hệ với Moscow chia sẻ cho thấy, khi thực hiện nhiệm vụ trên không phận làng Shevchenko ở Dnipropetrovsk, máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Nga đã phát hiện vị trí quân Ukraine triển khai tổ hợp phòng không Patriot.

Thông qua thiết bị điện tử lắp trên UAV, binh sĩ Nga có thể xác định tọa độ từng bộ phận của tổ hợp Patriot như bệ phóng tên lửa, máy phát điện, cabin chỉ huy và radar. Quân Nga sau đó sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M để tấn công vị trí cabin chỉ huy và radar thuộc hệ thống phòng không của đối phương.

Bệ phóng tên lửa và các thành phần khác của tổ hợp Patriot Ukraine bị UAV phát hiện. Ảnh: Video: RG/The Wrong Side

“Bệ phóng vẫn y nguyên nhưng không còn radar và cabin chỉ huy. Khí tài trên trông rất đáng sợ nhưng lại không thể khai hỏa”, trích thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga trên RG.

Cho tới nay, Kiev chưa lên tiếng bình luận về đoạn video do truyền thông Nga công bố.