Theo trang South Front, truyền thông Ukraine ngày 28/9 đã đăng tải các hình ảnh về một tên lửa đánh chặn PAC-3 của hệ thống phòng không Patriot bị rơi trên đường phố Kiev.

Trong đoạn video được công bố, tên lửa PAC-3 được phóng đi để đánh chặn tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 của Nga, nhưng đã chệch hướng và lao xuống một khu dân cư. Các hình ảnh trên mạng xã hội sau đó cũng cho thấy một quả tên lửa phòng không của Ukraine với các mảnh vỡ được đánh số 5764 ở giữa đường phố Kiev.

Tên lửa của hệ thống Patriot bên phía Ukraine rơi khi cố đánh chặn tên lửa Nga. Video: South Front

Báo cáo của Không quân Ukraine cho biết, trong vòng 24 giờ qua, Nga đã phóng tổng cộng 593 máy bay không người lái (UAV), 38 tên lửa hành trình Kh-101, 8 tên lửa hành trình Kalibr và 2 tên lửa đạn đạo Kinzhal về phía các vùng lãnh thổ của nước này. Lực lượng phòng không của Ukraine được cho đã đánh chặn thành công 568 UAV và 43 tên lửa của đối phương.

Chính quyền Kiev đang sở hữu ít nhất 6 hệ thống Patriot do một số ít quốc gia NATO, bao gồm cả Mỹ cung cấp. Một khẩu đội phòng không Patriot đầy đủ có giá hơn 1 tỷ USD và mỗi tên lửa đánh chặn sử dụng cho hệ thống này có giá khoảng 4 triệu USD. Dù vẫn còn nhiều vấn đề, nhưng Patriot hiện vẫn là phương án tốt nhất của Ukraine để đối phó với các tên lửa của Nga.