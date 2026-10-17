Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/10 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ những nhu cầu thiết yếu để Kiev trụ vững qua mùa đông và duy trì chiến đấu trong thời gian tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA-EFE

Theo báo Kyiv Independent, ông Zelensky nói với các lãnh đạo EU: “Tôi biết ơn sự ủng hộ của quý vị dành cho Ukraine. Nếu không có một EU quyết đoán, đủ khả năng đưa ra những quyết định mạnh mẽ thì đến thời điểm này, ông Putin chắc hẳn đã tiến xa hơn nhiều".

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đưa ra những đề nghị hỗ trợ mới với khối trong bối cảnh quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump xấu đi. Ông Zelensky bày tỏ: “Chúng tôi cần một gói hỗ trợ mùa đông... gồm 300 tên lửa đánh chặn Patriot để đối phó với tên lửa đạn đạo”.

Các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất được xem là công nghệ duy nhất hiện nay có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga một cách tương đối ổn định. Một số quốc gia châu Âu, trong đó có Tây Ban Nha và Hy Lạp, vẫn còn loại tên lửa này.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao châu Âu nói với báo Kyiv Independent rằng Tây Ban Nha lo ngại nước này sẽ không được Mỹ cung cấp thêm tên lửa Patriot trong tương lai, do Tổng thống Trump không có thiện cảm với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, một chính trị gia trung tả. Trong khi đó, Hy Lạp lo ngại việc cắt giảm kho dự trữ Patriot có thể bị nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ coi là dấu hiệu suy yếu.

Ngoài ra, đề nghị của Ukraine về việc “xử lý các tài sản bị phong tỏa” của Nga cũng khiến nhiều quốc gia tham dự hội nghị lo ngại. Ý tưởng sử dụng 200 tỷ Euro tài sản bị đóng băng của Nga tại EU để hỗ trợ Ukraine đã được đưa ra từ cuối năm 2025, nhưng các nước không thể đạt đồng thuận.

Một số nước châu Âu lo ngại việc tịch thu tài sản của Nga có thể làm rạn nứt hệ thống tài chính toàn cầu. Đối với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, việc động đến những tài sản này vẫn là điều không thể chấp nhận.

Ngoài đề nghị sử dụng tài sản Nga, ông Zelensky còn yêu cầu EU bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách của Ukraine trong năm 2027. "Cuộc xung đột sẽ tiêu tốn 155 tỷ Euro trong năm tới và chúng tôi cần thêm ít nhất 70 tỷ Euro từ các vị", Tổng thống Ukraine cho hay.